Goul Chakir’ın yeni kitabı çok yakında sizlerle buluşuyor

Epilepsi ile Yaşam Derneği Kurucusu, Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri Aktif Üyesi Goul Chakir aynı zamanda Türkiye’de usta oyuncular Müjdat Gezen ve Ayla Algan’ın da sevilen Kıbrıslı oyuncu öğrencisi olarak anılmakta. 2007 yılında Rüstem Kitabevi’nden çıkardığı Düşümden isimli ilk kitabından sonra, İstanbul Liman Yayınları’ndan Umay Umay’ın kitabının ardından Alexandra Dmitrou yazar kimliği ile çıkardığı Son Durak kitabı ile D&R’larda en çok satanlar listesine girmişti.

Kitabın gelirinin bir kısmı sokak hayvanlarına ve barınaklara destek olarak harcanacak olması ise kitabın alınması durumunda yapılacak bağısıda akla getiriyor.