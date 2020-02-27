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‘görünüm’ İsimli Kişisel Resim Sergisi Taçoy Tarafından Açıldı

SANATÇI ORAZBEK’E DR.SUAT GÜNSEL ALTIN MADALYA ONUR ÖDÜLÜ TAKDİM ETTİ

‘görünüm’ İsimli Kişisel Resim Sergisi Taçoy Tarafından Açıldı

SANATÇI ORAZBEK’E DR.SUAT GÜNSEL ALTIN MADALYA ONUR ÖDÜLÜ TAKDİM ETTİ

27 Şubat 2020 Perşembe 14:11
‘görünüm’ İsimli Kişisel Resim Sergisi Taçoy Tarafından Açıldı
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SANATÇI ORAZBEK’E DR.SUAT GÜNSEL ALTIN MADALYA ONUR ÖDÜLÜ TAKDİM ETTİ

Lefkoşa, 27 Şubat 20 : Kazakistan sanatçısı Orazbek Yessenbayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ‘Görünüm’ isimli farklı türlerde 50 eserden oluşan kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

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Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, törene, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Rektör Yardımcısı,Enstitü Müdürü,Dekanlar,Öğretim elemanları,sanatçılar ve davetliler katıldı.

Törende, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yessenbayev ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yessenbayev’e Dr. Suat Günsel Altın Madalya Onur Ödülü’nü takdim etti.

Ardından sergi kurdelesi kesildi. Sergi 6 Mart’a kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek. 
(HUR/ŞEB)FOTOĞRAFLI

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