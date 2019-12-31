banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114425
ALTIN
290.930
DOLAR
5.9435
STERLİN
7.8844
EURO
6.6734
Alkollü ve dikkatsiz sürücüler kaza yaptı!
TRAFİK KAZASI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Gazimağusa’da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Süpermarketten hırsızlık
İÇKİ HIRSIZLIĞI

Görümcesinin parasını çalmakla suçlanıyor

Işınsu Duygu Yücetan dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Görümcesinin parasını çalmakla suçlanıyor

Işınsu Duygu Yücetan dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

31 Aralık 2019 Salı 21:17
Görümcesinin parasını çalmakla suçlanıyor

Girne'de 2017-2019 tarihleri arasında görümcesinin parasını çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Işınsu Duygu Yücetan dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

banner317
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fatoş Savaşır olayla ilgili bulguları aktardı. Savaşır huzurda bulunan zanlı Işınsu Duygu Yücetan’ın görümcesi olan müşteki Sedef Yücetan’ın evinin önce yedek anahtarını çaldığını ve daha sonra evinde dolap içerisinde muhafaza ettiği çantasından farklı tarihlerde para çaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının söz konusu suçu işlediğinin görümcesinin söz konusu dolap içerisine ve odaya gizli kamera yerleştirmesi sonucunda ortaya çıktığını ve müştekinin şikâyetçi olduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan şikâyette müştekinin farklı tarihlerde çantasından yaklaşık 14 bin TL çalındığı beyanında bulunduğunu belirttiğini bu yönde araştırma yapıldığını tutuklanan zanlının tasarrufunda 3900 TL para bulunduğunu ayrıca söz konusu ikametgâhında yedek anahtarının tespit edildiğini de aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade veren zanlının suçunu itiraf ettiğini ancak yaklaşık 2 yâda 3 bin TL para çaldığını iddia ettiğini söyledi. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 2 kefilin 150’şer bin TL imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Işınsu Duygu Yücetan Dün Yeniden Mahkeme Huzuruna çıkarıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiracılardan topladığı paraları çaldı!
Kiracılardan topladığı paraları çaldı!
Belediye Başkanı İsmail Arter yeni yılı çalışanlarıyla kutladı
Belediye Başkanı İsmail Arter yeni yılı çalışanlarıyla kutladı
GAÜ İletişim Fakültesi’nden “Bizden Bir İz 2” sergisi
GAÜ İletişim Fakültesi’nden “Bizden Bir İz 2” sergisi
LAÜ ve RDÜ arasında işbirliği
LAÜ ve RDÜ arasında işbirliği
Arter’den hendek açıklaması
Arter’den hendek açıklaması
KTTO ile EMO arasında elektrikli aletler için iş birliği protokolü
KTTO ile EMO arasında elektrikli aletler için iş birliği protokolü
3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’ndan Yeni Yıl Mesajı
3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’ndan Yeni Yıl Mesajı
Tatar: “Şu anda erken seçim söz konusu değil...”
Tatar: “Şu anda erken seçim söz konusu değil...”
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Başbakanlık’ta yeni yıl tebriği
Başbakanlık’ta yeni yıl tebriği

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim