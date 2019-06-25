banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95257
ALTIN
266.934
DOLAR
5.7995
STERLİN
7.3945
EURO
6.6013
Meclis toplandı
MECLİS TOPLANDI
Haberci kapanıyor mu?
HABERCİ KAPANIYOR MU?
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Yıldız suçsuz olduğu için serbest bırakıldı
YILDIZ SUÇSUZ OLDUĞU İÇİN SERBEST...
banner306
Flaş Haber
Haberci kapanıyor mu?
Kapat

Görsev Tepe’den Yeni Bir Başarı Daha

MÜZİK EĞİTİMİNİ ABD’DE SÜRDÜREN GÖRSEV TEPE, KATILDIĞI YARIŞMADA SAĞLADIĞI BAŞARIYLA CARNEGIE HALL’DA KONSER VERMEYE HAK KAZANAN İLK KIBRISLI TÜRK OLDU

Görsev Tepe’den Yeni Bir Başarı Daha

MÜZİK EĞİTİMİNİ ABD’DE SÜRDÜREN GÖRSEV TEPE, KATILDIĞI YARIŞMADA SAĞLADIĞI BAŞARIYLA CARNEGIE HALL’DA KONSER VERMEYE HAK KAZANAN İLK KIBRISLI TÜRK OLDU

25 Haziran 2019 Salı 07:35
Görsev Tepe’den Yeni Bir Başarı Daha

MÜZİK EĞİTİMİNİ ABD’DE SÜRDÜREN GÖRSEV TEPE, KATILDIĞI YARIŞMADA SAĞLADIĞI BAŞARIYLA CARNEGIE HALL’DA KONSER VERMEYE HAK KAZANAN İLK KIBRISLI TÜRK OLDU

Lefkoşa, 25 Haziran 19 (.): Müzik eğitimine ABD’de devam eden piyanist Görsev Tepe, Long Island Konservatuarı Soloist Yarışması’nda kazandığı başarıyla, Carnegie Hall’da konser vermeye hak kazanan ilk Kıbrıslı Türk oldu.

Ailesinin verdiği bilgiye göre, 14-18 Haziran tarihlerinde düzenlene yarışmada 46 kişi arasında sergilediği performansla dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall’da konser vermeye hak kazandı.

banner317
Tepe, 18 Haziran’da konserini, salonu dolduran yüzlerce kişinin alkışları arasında başarıyla vermenin gururunu yaşadı.

Küçük yaştan beri piyanodaki başarısıyla adından söz ettiren Görsev Tepe, ilk resitalini 9 yaşındayken Bellapais Manastırı’nda Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına vermişti. Arkasından çeşitli ülkelerde, Almanya, İngiltere,Bulgaristan,Türkiye, ABD ve Güney Kıbrıs’tapiyano yarışmalarına katılarak dereceler alan Tepe, 12 yaşından beridir, KKTC Güzel Sanatlarda Olağanüstü Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilme Yasası kapsamında eğitimine ABD'de devam ediyor.

Görsev Tepe, Boston'da Berklee College of Music'teki lisans eğitiminde ilk yılını tamamladı.

(GÜL/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis toplandı
Meclis toplandı
Gaü 4 Yeni Bölüm Daha Açtı
Gaü 4 Yeni Bölüm Daha Açtı
Kıbrıs Yeşilay, Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü'nde Vurguladı: “yaşama Bağımlı Ol, Maddeye Değil”
Kıbrıs Yeşilay, Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü'nde Vurguladı: “yaşama Bağımlı Ol, Maddeye Değil”
Tatar: “Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması konusunu kucağımızda bulduk”
Tatar: “Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması konusunu kucağımızda bulduk”
Haberci kapanıyor mu?
Haberci kapanıyor mu?
GAÜ kıtalararası eğitim için bünyesine 4 yeni bölüm daha ekledi
GAÜ kıtalararası eğitim için bünyesine 4 yeni bölüm daha ekledi
Kantara Yaz Kampları İlk Dönemi Dün Başladı
Kantara Yaz Kampları İlk Dönemi Dün Başladı
Gönyeli Belediyesi yaşlılara yönelik gezi düzenledi
Gönyeli Belediyesi yaşlılara yönelik gezi düzenledi
Londra’da 2. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali yapıldı
Londra’da 2. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali yapıldı
KTAMS, sağlık çalışanlarının ek mesai ücretleri ödenmezse eyleme başlayacaklarını duyurdu
KTAMS, sağlık çalışanlarının ek mesai ücretleri ödenmezse eyleme başlayacaklarını duyurdu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim