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Görneç köyünde anlamlı etkinlik

01 Haziran 2022 Çarşamba 23:05
Görneç köyünde anlamlı etkinlik

GÖRNEÇ KÖYÜNDE ANLAMLI ETKİNLİK

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Ergün YAHAT

Görneç köy muhtarlığı, Serdarlı Belediyesi, Görneç köyü köy kadınlarının kurs sergisi bugün akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Köylü kadınların bir yıl boyunca üretmiş oldukları el emeği göz nuru el işleri, dikiş nakış ve el sanatları sergisi geniş bir katılım, çeşitli etkinlikler ve gösterilerle başladı. Sergi açılışın da Serdarlı belediyesi halk dansları, köylü gençlerin modern dansları, köylü vatandaşların manileri ve ayrıca köylülerin oluşturduğu davul-zurna ekibi renkli bir atmosfer oluşmasına katkı sağladı. Açılış da ayrıca S.O.S Çocuk Köyü yararına kermes düzenlendi ve 1 Haziran Dünya Çocuk günü olmasından dolayı kermeste toplanan para yardım amaçlı derneğe bağışlandı. Köy muhtarı Nevzat Akçagil, özveri ve sabırla emek veren başta kadın kursu eğitmeni Nahide Mehter Kurumanastırlı ve güçlü bir birlik olan kadın kursunda bulunan birbirinden değerli kursiyerlere ayrı ayrı teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 02.06.2022 00:46
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