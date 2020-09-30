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Görneç köyümüzde On-Line hizmet dönemi başladı

30 Eylül 2020 Çarşamba 21:06
Görneç köyümüzde On-Line hizmet dönemi başladı
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Ergün YAHAT

Görneç köyünde yaptığı hizmetler ile her zaman takdir edilen köy muhtarı Nevzat Akçagil son olarak köylünün hizmetine On-Line hizmeti dönemini başlattı.

Muhtar Akçagil yaptığı açıklamada yeni bir hizmeti, yeni bir uygulamayı çok sevdiğim köylülerime kolaylıklar sunmayı, onlara güzel yaratıcı fikirlerimle birlikte hizmet etmekten duyduğum mutluluğu sizlere ifade etmek istiyorum. Bu günden itibaren köylülerime muhtarlık olarak; Araçlarının Seyrüsefer, Muayene, Cep telefonu, Dijitürk, Elektrik vs. ödemeleri gibi zaman alan köyünden, işinden-gücünden zaman ayırıp kasabaya giden sıra bekleme yüzünden kaybettiği zamandan ve yaktığı benzin masrafından kurtararak onlara yerinden yani kırsaldan "ON-LİNE" olarak ödemelerini gerçekleştiriyoruz. Daha iyi bir hizmeti aşkla verebilmek için bu uygulamayı başlatmış bulunmaktayım...

İyilik gönüllüsü köylülerimin ve iyilik taşıyan herkesin ayağına taş değmesin, Allah yüzlerini hep güldürsün... "İyilik insanları bir birine bağlayan altın zincirdir".

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Son Güncelleme: 30.09.2020 21:35
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