banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yine nisap sorunu!
Yarın yine deneyecekler!
Ay sonuna 2 hafta kala maaş krizi!
Yine maaş krizi!
Hükümetin istifasının ardından..
İşte yeni süreç
Evcilik oyunu bitti…
Evcilik oyunu bitti…
banner376

Görme engellilere farkındalık ve empati için yürüyüş

14 Ekim 2021 Perşembe 18:00
Görme engellilere farkındalık ve empati için yürüyüş

14 EKİM DÜNYA GÖRME GÜNÜ...

TOPLUMSAL HİZMET KULÜPLERİ FEDERASYONU YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu, 14 Ekim Dünya Görme ve Beyaz Bastonla Güvenli Dolaşım Günü’nde, görme bozuklukları ve görme engelliliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Lefkoşa’da yürüyüş düzenledi.

Etkinliğe katılanlar gözlerine siyah bant takarak, bir süre yürüdü ve görme engellilerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Ayrıca federasyonu oluşturan Lions Kulüpleri tarafından tedarik edilen beyaz bastonlar, Görmezler Derneği Başkan ve üyelerine ihtiyaç duyan üyelerine ulaştırılmak üzere teslim edildi.

banner341
KURAN: “EMPATİ YAPABİLMEK VE FARKINDALIK”

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Külüpleri Federasyonu’nu oluşturan 13 Lions Kulübü ve 4 Leo Kulübü ile Görmezler Derneği Başkan ve üyelerinin katılımıyla Taşkınköy bölgesinde gerçekleştirilen yürüyüşte konuşan Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Federasyonu Başkanı Duygu Adahan Kuran, görme engellilerin sosyal hayatın içinde yaşadığı zorluklarla ilgili empati yapabilmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

KALDIRIMLARDA GÜVENLİ DOLAŞIM

Kuran, gerek genelde yerel yönetimlerin gerekse devletin yol ve yaya güvenliği için daha duyarlı olması ve kaldırımlarda güvenli dolaşım ve sadece görme engellilere değil, diğer engellilere de yönelik teknik altyapı eksikliğini tamamlamalarını arzu ettiklerini vurguladı.

Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk de, KKTC’de 760 civarı görme engellisi bulunduğunu ifade ederek, ulaşım ve dolaşımdaki engellerin kaldırılması için her makama başvurduklarını ancak özellikle yollardaki alt yapı yetersizliğinin devam etiğini kaydetti. Yücetürk, bunun için özellikle yerel yönetimlere görevler düştüğünü söyleyerek, bugünkü etkinliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.

banner360
Son Güncelleme: 14.10.2021 18:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: “Kadınlar tarım faaliyetlerinde önemli bir yere sahip”
Çavuşoğlu: “Kadınlar tarım faaliyetlerinde önemli bir yere sahip”
Sennaroğlu: “Uzlaşı sağlanarak Meclis’in acil yasaların geçmesi için toplanmasını ümit ediyoruz”
Sennaroğlu: “Uzlaşı sağlanarak Meclis’in acil yasaların geçmesi için toplanmasını ümit ediyoruz”
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Candan Alevi Kültür Merkezi heyetini kabul etti
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Candan Alevi Kültür Merkezi heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Meclis Başkanı Sennaroğlu ve Başbakan Saner’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Meclis Başkanı Sennaroğlu ve Başbakan Saner’i kabul etti
Canaltay: “Serdarlı bölgesindeki yol altyapısının iyileştirilmesi için çalışma başlatılacak“
Canaltay: “Serdarlı bölgesindeki yol altyapısının iyileştirilmesi için çalışma başlatılacak“
Mevlid Kandili Pazar günü idrak ediliyor
Mevlid Kandili Pazar günü idrak ediliyor
Taçoy: “Mevcut aritmetikte UBP dışında bir parti hükümet kuramaz”
Taçoy: “Mevcut aritmetikte UBP dışında bir parti hükümet kuramaz”
Kamu-Sen’den Girne Mahkemesi’nde eylem uyarısı…
Kamu-Sen’den Girne Mahkemesi’nde eylem uyarısı…
Bengihan: “UBP-DP-YDP azınlık hükümeti bitti, partizanca icraatları hala devam ediyor”
Bengihan: “UBP-DP-YDP azınlık hükümeti bitti, partizanca icraatları hala devam ediyor”
Atakan: “Gerekeni halk sandıkta yapacaktır”
Atakan: “Gerekeni halk sandıkta yapacaktır”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim