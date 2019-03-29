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Görme Engelliler İçin İki Yere Sesli Sinyalizasyon

Görme Engelliler İçin İki Yere Sesli Sinyalizasyon

29 Mart 2019 Cuma 08:40
Görme Engelliler İçin İki Yere Sesli Sinyalizasyon

Başkent Lefkoşa’da Girne Kapısı ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde bulunan trafik ışıklarına, yayalar için sesli sinyalizasyon sistemi kuruldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta sonu yapılan çalışmalar sonrasında uygulamaya konan sesli sinyalizasyon sistemleri, özellikle görme engelli vatandaşların söz konusu noktalardaki yaya geçitlerini güvenli bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyor.

SUAY, KİBRİT VE BOZKURT DENEME YAPTI

Tüm Engelliler Federasyonu Başkanı Ömer Suay, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit ve kurul üyelerinden Orkun Bozkurt, geçtiğimiz günlerde Girne Kapısı’ndaki trafik ışıklarına monte edilen sesli sinyalizasyon sistemini deneyerek görüş ve önerilerini Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı’ya aktardı. 

Tüm Engelliler Federasyonu Başkanı Ömer Suay, bakanlığın duyarlılığına teşekkür etti ve trafik ışıklarında sesli sinyalizasyon sistemi olmasının özellikle görme engelli vatandaşlar açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit ise sinyalizasyon sistemlerinin mümkün olduğunca yaygınlaşmasını dilediklerini söyledi.

NASIL KULLANILACAK?

Sesli sinyalizasyon sistemini devreye sokmak için ışıklı sinyalizasyon sisteminin bulunduğu direğe, yerden yaklaşık 1.5 metre yüksekliğe monte edilen kontrol panelinin alt tarafındaki yuvarlağa dokunmak yeterli. Trafik ışıklarının araçlar için kırmızı yanmasının ardından yayaların yolun karşısına geçilebileceğini bildiren sesli uyarı da başlıyor.

Son Güncelleme: 29.03.2019 11:52
Anahtar Kelimeler:
Görme Engelliler Sinyalizasyon
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