Görevini kötüye kullanan Elektrik Kurumu çalışanı teminatla serbest kaldı

2015-2018 tarihleri arasında KIBTEK Gazimağusa bölge amirliğinde elektrik teknisyeni olarak görev yaptığı esnada, 15 abonenin sayaçlarındaki rakamı el bilgisayarına düşük yazan, değişmiş olduğu arızalı sayaçlar için montaj değişim belgesi doldurmayan ve takmış olduğu yeni sayaçların kurum tarafından kayıt olmasını engelleyerek tüketilen elektrik miktarının normalinden az olarak faturalanmasını sağlamak suretiyle evrak sahteleme, tedavüle sürme, görevi kötüye kullanma ve emanetçi tarafından sirkat suçunu işleyen A.D 27.5.2019 tarihinde tutuklanmıştı.

27.5.2019 tarihinden beri tutuklu bulunan A.D bugün teminat maksatları bakımından Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Ersoy Soydağ, yemin tahtında verdiği b şahadette, zanlının 2015 – 2018 tarihleri arasında 15 abonenin 8’inden hesaplarına yatırmak ve bir şahıstan da elektrik bağlanmasına karşılık almış olduğu toplam 36000 TL parayı kurum adına yatırmayarak zimmetine geçirmek suretiyle emanetçi tarafından sirkat suçunu da işlediğini aktardı.

"Ne gördüysem onu yazdım"



Zanlının itiraf niyetinde olmayan gönüllü bir ifade verdiğine değinen Saydağ, zanlının işlemiş olduğu suçlarla ilgili kendisine okunan yazılı dava tebliğine “ne gördüysem onu yazdım” diyerek imzaladığını ifade etti. Bu aşamada zanlının tahkikatına etki etme imkânı olmadığını belirten tahkikat memuru davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC dışına çıkışını men ederek, kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 12000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 75000 er TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.Şartları yerine getiren zanlı aynı gün serbest kaldı. (MHA)