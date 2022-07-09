Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Resmi Gazete’de yayımlanan atama ve görevden alma ile ilgili kararlarda Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi, Devlet Planlama Örgütü, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Devlet Planlama Dairesi’nde değişikliğe gidildi. Görev değikliği ile ilgili kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

METİN GÜLTEKİN GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 3. Maddesinin (2).Fıkrası uyarınca 21 Nisan, 2014 tarihli kararname ile 21 Nisan, 2014 tarihinden itibaren Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi Genelsekreterliği mevkii'ne atanmış olan Metin Gültekin 9 Temmuz Cumartesi (bugün) tarihinden itibaren mevkii’sinden alındı.

SOSYAL PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANI KUTUP GÖREVDEN ALINDI

Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 3'üncü maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca 6 Ağustos 2019 tarihli kararname ile 7 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Devlet Planlama Örgütü, Sosyal Planlama Dairesi Başkanı mevkiine atanmış olan Mehmet Kutup'un bugünden itibaren görevden alındı.

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ MÜDÜRÜ ÇAĞA GÖREVDEN ALINDI, YERİNE VESİLE ERDOĞAN ATANDI

Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 3'üncü maddesinin {2)'nci fıkrası uyarınca 23 Ağustos 2019 tarihli kararname ile 23 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdür mevkiine atanmış olan Çiğdem Çağa'n bugün itibariyle görevden alınmasına karar verildi. Çiğdem Çağa'nın yerine Vesile Erdoğan bugün itibariyle atandı.

DEVLET PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANI MEVKİİNE KELEŞ ATANDI

Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 2'nci maddesinin (2)'nci fıkrası kapsamına giren Devlet Planlama Dairesi Başkanı mevkiine Fadıl Keleş atandı.