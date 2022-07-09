banner386
banner408
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Görevden alma ve atamalar devam ediyor
Görevden alma ve atamalar devam...
Paralik: “Çevre felaketi”
Paralik: “Çevre felaketi”
Lefkoşa'da ev yangını
Lefkoşa'da ev yangını
Polisten sahte para uyarısı!
Polisten sahte para uyarısı!
105 kişinin 44 biner sterlini uçtu gitti…
105 kişinin 44 biner sterlini...
banner405
Flaş Haber
Yeni asgari ücret belirlendi!
Kapat

Görevden alma ve atamalar devam ediyor

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ MÜDÜRÜ ÇAĞA GÖREVDEN ALINDI, YERİNE VESİLE ERDOĞAN ATANDI

09 Temmuz 2022 Cumartesi 15:48
Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Resmi Gazete’de yayımlanan atama ve görevden alma ile ilgili kararlarda Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi, Devlet Planlama Örgütü, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Devlet Planlama Dairesi’nde değişikliğe gidildi. Görev değikliği ile ilgili kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

METİN GÜLTEKİN GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 3. Maddesinin (2).Fıkrası uyarınca 21 Nisan, 2014 tarihli kararname ile 21 Nisan, 2014 tarihinden itibaren Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi Genelsekreterliği mevkii'ne atanmış olan Metin Gültekin 9 Temmuz Cumartesi (bugün) tarihinden itibaren mevkii’sinden alındı.

SOSYAL PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANI KUTUP GÖREVDEN ALINDI

banner341
Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 3'üncü maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca 6 Ağustos 2019 tarihli kararname ile 7 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Devlet Planlama Örgütü, Sosyal Planlama Dairesi Başkanı mevkiine atanmış olan Mehmet Kutup'un bugünden itibaren görevden alındı.

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ MÜDÜRÜ ÇAĞA GÖREVDEN ALINDI, YERİNE VESİLE ERDOĞAN ATANDI

Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 3'üncü maddesinin {2)'nci fıkrası uyarınca 23 Ağustos 2019 tarihli kararname ile 23 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdür mevkiine atanmış olan Çiğdem Çağa'n bugün itibariyle görevden alınmasına karar verildi. Çiğdem Çağa'nın yerine Vesile Erdoğan bugün itibariyle atandı.

DEVLET PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANI MEVKİİNE KELEŞ ATANDI

Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 2'nci maddesinin (2)'nci fıkrası kapsamına giren Devlet Planlama Dairesi Başkanı mevkiine Fadıl Keleş atandı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da dillere destan görkemli düğün töreni
Lefkoşa'da dillere destan görkemli düğün töreni
Paralik: “Çevre felaketi”
Paralik: “Çevre felaketi”
Kurban Bayramı'nın ilk günü
Kurban Bayramı'nın ilk günü
105 kişinin 44 biner sterlini uçtu gitti…
105 kişinin 44 biner sterlini uçtu gitti…
Devletle Kira Sözleşmelerinde TL Kullanılması İçin Yasa Gücünde Kararname Yürürlükte
Devletle Kira Sözleşmelerinde TL Kullanılması İçin Yasa Gücünde Kararname Yürürlükte
Özersay: “Enerji Sorununun Giderilmesi İçin AB’nin Adım Atması Gerekliliktir”
Özersay: “Enerji Sorununun Giderilmesi İçin AB’nin Adım Atması Gerekliliktir”
Sağlık Bakanlığı bayram süresince hizmet verecek PCR ve antijen merkezlerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı bayram süresince hizmet verecek PCR ve antijen merkezlerini açıkladı
Trafikte korkunç bilanço
Trafikte korkunç bilanço
Çok sayıda balık yine telef oldu
Çok sayıda balık yine telef oldu
Manga'dan asgari ücret eleştirisi..
Manga'dan asgari ücret eleştirisi..

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim