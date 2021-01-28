Görevden alma ve atamalar devam ediyor

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI GÜRKAN KARA, MALİYE BAKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖRÜ ÖZDEMİR KALKANLI, TARIM BAKANLIĞI BAKANLIK MÜDÜRÜ BÜNYAMİN MERHAMETSİZ OLDU

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Müsteşar mevkiine Gürkan Kara atanırken, İçişleri Bakanlığı’nda Genel Koordinatör olarak görev yapan Evin Unutmaz görevinden alındı.

Maliye Bakanlığı’nda Müsteşar olarak görev yapan Özdemir Kalkanlı ise bu görevinden alınarak, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatör mevkiine atandı.



Ayrıca, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Bünyamin Merhametsiz bu görevinden alınarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine atandı.Görevden alma ve atamalar, yarından itibaren geçerli olacak.