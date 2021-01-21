Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’de şimdi de ‘genel sekreter’ krizi!
UBP’de şimdi de ‘genel sekreter’...
Pandemi en çok onları vurdu!
Pandemi en çok onları vurdu!
Mutasyon mu biyolojik silah mı?
Mutasyon mu biyolojik silah mı?
Pusula nerede?
Pusula nerede?
banner376
Flaş Haber
Deprem oldu!
Kapat

Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı birimlerde görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi.

21 Ocak 2021 Perşembe 20:15
Görevden alma ve atamalar devam ediyor
banner337
banner351

Turizm ve Çevre Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı birimlerde görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine Hande Kaysal, İçişleri Bakanlığı Müsteşar mevkiine Emre Hacı, İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Osman Çağakan, İçişleri Bakanlığı Bakanlık Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü mevkiine Berna Selengin atandı.
Turizm ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Mehmet Kardan görevinden alınarak, İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine getirildi.

banner341
Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakanlık Müdürü Osman Bora Çağkan,  İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Öznacar, İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mazlum Kortaş,  İçişleri Bakanlığı Bakanlık Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Arif Ozankaya, İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Aral Moral ise görevden alındı.
Görevden alma ve atamalar yarın itibariyle geçerli olacak. 
 

banner360
Son Güncelleme: 21.01.2021 21:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akyar sınır kapısında eylem karantina yetersiz
Akyar sınır kapısında eylem karantina yetersiz
Mağusa depremle sallandı
Mağusa depremle sallandı
Aydınlı'nın ölüm nedeni açıklandı
Aydınlı'nın ölüm nedeni açıklandı
Pilli: “10'u yerel 12 pozitif vakaya rastlandı
Pilli: “10'u yerel 12 pozitif vakaya rastlandı
Sağlık Bakanlığı’ndan Çakmak’ın ölümüyle ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı’ndan Çakmak’ın ölümüyle ilgili açıklama
Saner: “2021, 2020’ye göre daha sıkıntılı olacak.. Türkiye desteği kaçınılmaz”
Saner: “2021, 2020’ye göre daha sıkıntılı olacak.. Türkiye desteği kaçınılmaz”
HP Genel Başkanı Özersay'ın Meclis konuşması...
HP Genel Başkanı Özersay'ın Meclis konuşması...
Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
Edip: Depremi çok ciddi bir şekilde hissettik
Edip: Depremi çok ciddi bir şekilde hissettik
HAKSEN’den Gelir ve Vergi Dairesi’nde yaşanan olaya tepki
HAKSEN’den Gelir ve Vergi Dairesi’nde yaşanan olaya tepki

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim