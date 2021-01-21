Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı birimlerde görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine Hande Kaysal, İçişleri Bakanlığı Müsteşar mevkiine Emre Hacı, İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Osman Çağakan, İçişleri Bakanlığı Bakanlık Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü mevkiine Berna Selengin atandı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Mehmet Kardan görevinden alınarak, İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine getirildi.



Görevden alma ve atamalar yarın itibariyle geçerli olacak.

