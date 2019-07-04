banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99196
ALTIN
254.763
DOLAR
5.5931
STERLİN
7.0389
EURO
6.3107
Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK
Kıyafet çalan zanlı tutuksuz yargılanacak
KIYAFET ÇALAN ZANLI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Polis memurlarına saldırdı
POLİS MEMURLARINA SALDIRDI
4 ay hapis yatacak
4 AY HAPİS YATACAK
banner306

Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Görevden alma ve atamalar devam ediyor

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:59
Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Devletteki üst kademe yöneticileriyle ilgili görevden alma ve atamalar devam ediyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, çoğu dün ve bugünden itibaren geçerli olan görevden alma ve atamalar şöyle:

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak  görev yapan Emete Baylan görevinden alındı; yerine, müşavir olarak görev yapmakta olan Berna Selengin atandı.

Kooperatif Şirketler Mukayyidi  olarak  görev yapan Hüseyin Sarı, görevinden alınarak, yerine müşavir olan Kemal Deniz Dana görevlendirildi.

Sanayi Dairesi Müdür  mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Doğan Şah atandı.

Ticaret Dairesi Müdürü Alpay Çelebi’nin  emekliliğinden dolayı boşalan  Ticaret Dairesi Müdür  mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Salih Gökpınar’ın ataması yapıldı.

banner317
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak  görev yapan Mustafa Kendir, görevinden alınıp Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Genel Koordinatör mevkiine atandı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı mevkiine müşavir olarak görev yapmakta Meftun Orkun görevlendirildi.

Gençlik Dairesi Müdürü olarak  görev yapan Şifa Çolakoğlu görevinden alındı. Gençlik Dairesi Müdürü mevkiine Hasan Eren atandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Plan Proje Müdür  mevkiine Havva Kozok getirildi.

Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü  olarak  görev Başak Ekenoğlu görevinden alınarak yerine Cemal Kuyucu görevlendirildi.

Sanayi Dairesi Müdürü olarak  görev yapan Mehmet Envergil  görevinden alındı.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Genel Koordinatör olarak  görev yapan Çelebi Ilık görevinden alındı.

Son Güncelleme: 04.07.2019 17:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı İle Lefkoşa-güzelyurt Yolunda Bakım Onarım Çalışmaları Başlatılıyor
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı İle Lefkoşa-güzelyurt Yolunda Bakım Onarım Çalışmaları Başlatılıyor
Hak-Sen, yeni hükümetten beklentilerinin hayat pahalılığı için alınan karardan vazgeçmesi olduğunu belirtti
Hak-Sen, yeni hükümetten beklentilerinin hayat pahalılığı için alınan karardan vazgeçmesi olduğunu belirtti
Güzelyurt Portakal Festivali’nde İndirimli Alışveriş Günü ve Mehmet Erdem konseri kardı
Güzelyurt Portakal Festivali’nde İndirimli Alışveriş Günü ve Mehmet Erdem konseri kardı
Özkıraç, Kıb-Tek’in Faaliyetlerinin üretim, dağıtım ve iletim olarak ayrıştırılacağı haberleri hakkında başbakan Tatar’dan açıklama beklediklerini kaydetti
Özkıraç, Kıb-Tek’in Faaliyetlerinin üretim, dağıtım ve iletim olarak ayrıştırılacağı haberleri hakkında başbakan Tatar’dan açıklama beklediklerini kaydetti
Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Bugün Toplandı
Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Bugün Toplandı
Tatar Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin  2018-2019 eğitim yılı mezuniyet törenine katıldı
Tatar Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin  2018-2019 eğitim yılı mezuniyet törenine katıldı
Başbakan Tatar, Kar-İş yetkililerini kabul etti
Başbakan Tatar, Kar-İş yetkililerini kabul etti
Fırıncılar Ve Un Üreticilerinden Oluşan Bir Heyet Ekonomi Ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'u Ziyaret Etti
Fırıncılar Ve Un Üreticilerinden Oluşan Bir Heyet Ekonomi Ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'u Ziyaret Etti
Alkan Kanısoy’un Eserleri Güzelyurt Portakal Festivali Çerçevesinde Sergileniyor
Alkan Kanısoy’un Eserleri Güzelyurt Portakal Festivali Çerçevesinde Sergileniyor
Başbakan Tatar hükümetin yatırımcıyı destekleyeceğini çünkü ülkenin yatırımlarla kalkınacağını söyledi
Başbakan Tatar hükümetin yatırımcıyı destekleyeceğini çünkü ülkenin yatırımlarla kalkınacağını söyledi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim