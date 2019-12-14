Görevde olan ile emekliye ayrılan polisler dayanışma gecesinde buluştu

Uzun bir aradan sonra üçünce kez düzenlenen Gazimağusa ve İskele bölgesi görevde olan polisler ile aynı bölge bulunan emekliye ayrılmış polislerinin birlikte düzenledikleri yılbaşı balosu ve dayanışma gecesi büyük bir katılım ve coşkuyla 13 Aralık 2019 akşamı Beach Club’ da gerçekleştirildi.

Aileleri ile birlikte geceye katılan polisler gece boyunca gönüllerince eğlenmek suretiyle 2020 yılı için moral ve güç toplamanın mutluluğunu yaşadı.

Geceye G.K.K Altan Er, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Gazimağusa bölge komutanı Kadir Bayraklı, Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, Emekli Polisler Derneği Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu, Polis Genel Müdürü emekli birinci yardımcısı Pervin Gürler, çalışan polisler, emekli polisler ve aileleri katıldı.

Gece, Emekli Polisler Derneği Genel Başkan 1.ci yardımcısı Kaynak Karasel’in konuşması ile başladı. Karasel konuşmasında emekli polislerin çalışan polis arkadaşları ile bir çatı altında toplanıp kaynaşmak suretiyle birlik, bütünlük ve beraberliğin sağlandığına değinerek bu buluşmanın özellikle emekli polisler camiasında büyük bir moral kazanılmasına neden olduğunu söyledi. Geç de olsa bu bütünlüğün ve kaynaşmanın tekrardan sağlanmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

İkinci konuşmayı Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler yaptı. Beşerler konuşmasının başında geceyi onurlandıran G.K.K Altan Er ve Gazimağusa bölge komutanı Kadir Bayraklı’ya teşekkür etti. Beşerler konuşmasında böylesi bir gecenin organizasyonunda görev alan, katkı koyan ve gerek çalışan polislerin gerekse emekliye ayrılmış görev arkadaşlarının ve büyüklerinin bir araya gelmesini sağlayan ve katkı koyan herkese teşekkür etti. Geceye büyük oranda katılım olmasından son derece mutlu olduğunu belirten Beşerler çalışan polisler ile emekliye ayrılmış meslektaşları ve ailelerine teşekkür ederken gecenin hazırlanmasında emek ve katkı koyanlara tekrar teşekkür ettikten sonra 2020 yılının sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından geceye müziği ile katkı koyan Soyhan Bilgeer ve ekibi çalmış olduğu birbirinden güzel parçalarla geceye katılanların stres atarak yeni yıl için moral depolamalarını sağladı.

Gecenin renkli simalarından emekli başmüfettiş Veli Gürpınar (Gumandan)’ ın anlattığı bir polislik anısı ile söylediği 2 parça gecenin ayrı bir rengi oldu.

Gecede şansı olanlar çekilen kura ile birbirinden güzel hediyelerin sahibi olurken, geceye katılanlar İzmir marşının çalınmasıyla ayağa kalkarak hep bir ağızdan coşkuyla müziğe eşlik etmesi görülmeye değerdi. Geç saatlere kadar devam ettikten sonra mutlu bir şekilde sona eren gece güzel bir anı olarak hafızalardaki yerini almış oldu. (MHA)