banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110477
ALTIN
275.763
DOLAR
5.8011
STERLİN
7.7509
EURO
6.4759
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı
BİR KİŞİ ARANIYOR
Liz geçit vermedi
LİZ GEÇİT VERMEDİ
Elleriyle koydukları gibi bulmaları düşündürücü!
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
İş arkadaşını darp etti
İŞ ARKADAŞINI DARP ETTİ
Flaş Haber
Gönyeli girişinde kaza
Kapat

Görevde olan ile emekliye ayrılan polisler dayanışma gecesinde buluştu

Görevde olan ile emekliye ayrılan polisler dayanışma gecesinde buluştu

14 Aralık 2019 Cumartesi 16:52
Görevde olan ile emekliye ayrılan polisler dayanışma gecesinde buluştu

Uzun bir aradan sonra üçünce kez düzenlenen Gazimağusa ve İskele bölgesi görevde olan polisler ile aynı bölge bulunan emekliye ayrılmış polislerinin birlikte düzenledikleri yılbaşı balosu ve dayanışma gecesi büyük bir katılım ve coşkuyla 13 Aralık 2019 akşamı Beach Club’ da gerçekleştirildi.

Aileleri ile birlikte geceye katılan polisler gece boyunca gönüllerince eğlenmek suretiyle 2020 yılı için moral ve güç toplamanın mutluluğunu yaşadı.

Geceye G.K.K Altan Er, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Gazimağusa bölge komutanı Kadir Bayraklı,  Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, Emekli Polisler Derneği Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu, Polis Genel Müdürü emekli birinci yardımcısı Pervin Gürler, çalışan polisler, emekli polisler ve aileleri katıldı.

Gece, Emekli Polisler Derneği Genel Başkan 1.ci yardımcısı Kaynak Karasel’in konuşması ile başladı. Karasel konuşmasında emekli polislerin çalışan polis arkadaşları ile bir çatı altında toplanıp kaynaşmak suretiyle birlik, bütünlük ve beraberliğin sağlandığına değinerek bu buluşmanın özellikle emekli polisler camiasında büyük bir moral kazanılmasına neden olduğunu söyledi. Geç de olsa bu bütünlüğün ve kaynaşmanın tekrardan sağlanmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

banner317

İkinci konuşmayı Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler yaptı. Beşerler konuşmasının başında geceyi onurlandıran G.K.K Altan Er ve Gazimağusa bölge komutanı Kadir Bayraklı’ya teşekkür etti. Beşerler konuşmasında böylesi bir gecenin organizasyonunda görev alan, katkı koyan ve gerek çalışan polislerin gerekse emekliye ayrılmış görev arkadaşlarının ve büyüklerinin bir araya gelmesini sağlayan ve katkı koyan herkese teşekkür etti. Geceye büyük oranda katılım olmasından son derece mutlu olduğunu belirten Beşerler çalışan polisler ile emekliye ayrılmış meslektaşları ve ailelerine teşekkür ederken gecenin hazırlanmasında  emek ve katkı koyanlara tekrar teşekkür ettikten sonra 2020 yılının sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından geceye müziği ile katkı koyan Soyhan Bilgeer ve ekibi çalmış olduğu birbirinden güzel parçalarla geceye katılanların stres atarak yeni yıl için moral depolamalarını sağladı.

Gecenin renkli simalarından emekli başmüfettiş Veli Gürpınar (Gumandan)’ ın anlattığı bir polislik anısı ile söylediği 2 parça gecenin ayrı bir rengi oldu.

Gecede şansı olanlar çekilen kura ile birbirinden güzel hediyelerin sahibi olurken, geceye katılanlar İzmir marşının çalınmasıyla ayağa kalkarak hep bir ağızdan coşkuyla müziğe eşlik etmesi görülmeye değerdi. Geç saatlere kadar devam ettikten sonra mutlu bir şekilde sona eren gece güzel bir anı olarak hafızalardaki yerini almış oldu. (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dj’ler gecesi Thrones Club’ı salladı
Dj’ler gecesi Thrones Club’ı salladı
Metehan'da 60 kilo kaçak et ele geçirildi
Metehan'da 60 kilo kaçak et ele geçirildi
Taçoy: “Herkes bilsin ki Kıbrıs Türkü asla yalnız ve çaresiz değildir”
Taçoy: “Herkes bilsin ki Kıbrıs Türkü asla yalnız ve çaresiz değildir”
Özuslu: “Daha güçlü, daha özgür, daha etik bir basın hedefliyoruz”
Özuslu: “Daha güçlü, daha özgür, daha etik bir basın hedefliyoruz”
İskele Belediyesi “şırınga çikolataları” toplatıyor
İskele Belediyesi “şırınga çikolataları” toplatıyor
YDP: “Acil öğrenci affına ihtiyaç var”
YDP: “Acil öğrenci affına ihtiyaç var”
Cinayetin sebebi 15 bin TL mi?
Cinayetin sebebi 15 bin TL mi?
Özyiğit: “Hükümet yetkililerinin söylemleriyle icraatları birbirini tutmuyor”
Özyiğit: “Hükümet yetkililerinin söylemleriyle icraatları birbirini tutmuyor”
İskele Belediyesi: “Ağıllar köyünün su çilesi bitti”
İskele Belediyesi: “Ağıllar köyünün su çilesi bitti”
Yeşilırmak’ta balıkçı barınağı için yer tespiti yapıldı
Yeşilırmak’ta balıkçı barınağı için yer tespiti yapıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim