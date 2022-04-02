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GÖREV YORGUNU POLİS AMİRİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ...

02 Nisan 2022 Cumartesi 12:06
GÖREV YORGUNU POLİS AMİRİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ...

Dün akşam Gazimağusa polis müdürlüğünün sevilen insanlarından olan Serkan Bulak (49) Görevden dönerken geçirdiği kaza sonrasında hayatını kaybetti .polis basın subaylığı yaptığı açıklama. Ölümle Neticelenen Trafik Kazası

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02.04.2022 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa - Güvercinlik köy yolu üzerinde, Çayönü'nde sakin Serkan BULAK (E-49), yönetimindeki LA 722 plakalı aracı ile Gazimağusa Lefkoşa anayolu istikametinden Güvercinlik köyü istikametine doğru seyrederken Güvercinlik köy girişine 1 km kala direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun sağından çıkıp tarla içerisinde bulunan beton su tahliye deposuna çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Serkan BULAK, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 04:00’da yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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