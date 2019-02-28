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Görev Bakanlık’ta gözler Cemal Hoca’da

Görev Bakanlık’ta gözler Cemal Hoca’da

28 Şubat 2019 Perşembe 10:28
Görev Bakanlık’ta gözler Cemal Hoca’da

YÖDAK Başkan Vekili Prof.Dr. Mehmet Hasgüler dün katıldığı televizyon programında aldıkları kararı açıkladı.
Hasgüler, uzun bir süredir devam eden gazete yayınları diye KIBRIS MANŞET'in yayınlarını kastederek YÖDAK Kurulunun toplandığını ve yasaya göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen 6 üniversitenin kuruluş izinlerini askıya alarak ön izinlerinin iptal edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına gönderildiğini açıkladı.
Kıbrıs Tv'de Ali Baturay'ın programına çıkarak açıklama yapan Prof.Dr.Mehmet Hasgüler, 3 üniversitenin de 10 gün sonra izninin iptal edileceğini belirtti.

GÖREV HÜKÜMETTE

YÖDAK Başkan Vekili Prof.Dr. Mehmet Hasgüler kendilerinin cesurca davranarak yasaların gereklerini yerine getirdiklerini ve yasa gereği yükümlülüklerini yerine getirmeyen 6 üniversitenin iznini iptal ettiklerini ve yasa gereği ön izinlerin de iptal edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiklerini belirterek artık gözlerin Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit ile Hükümette olduğunu söyledi.

GÜLŞAH SANVER MANAVOĞLU’NA SELAM OLSUN

YÖDAK Başkan Vekili Prof.Dr. Mehmet Hasgüler, HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu'nun konuyla ilgili Meclis Kürsüsünde yaptığı konuşmayı kastederek, şimdi yetki Hükümet ortaklarındadır, onunla konuşarak yasaların gereklerini yerine getirmesini sağlasınlar dedi ve Manavoğlu'na Ali Baturay ile birlikte selam gönderdiler.

GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİLER

YÖDAK Başkan Vekili Prof.Dr.Mehmet Hasgüler, bu izinlerin çeşitleri spekülasyonlara konu olduğunu ve sahiplerinin üniversite yapma konusunda gerekli çabayı göstermediğini, diğer 3 üniversitenin de 10 gün içerisinde gerekleri yerine getirme imkanı olmadığı için 10 gün sonra onların da iptal edileceğini açıkladı.

DEVLETTE DEVAMLILIK ESASTIR

YÖDAK Başkan Vekili Prof.Dr.Mehmet Hasgüler bu izinlerin birçoğunda kendisinin imzası olmadığını ancak Devlette devamlılık esastır noktasından hareketle doğru olanı yaptıklarını ve 6 üniversite iznini iptal ettiklerini belirtti.
 

Son Güncelleme: 28.02.2019 11:44
Anahtar Kelimeler:
üniversite IzniYödak
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