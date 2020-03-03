Google Hash Code Yarışmasında, KKTC 1’incisi GAÜ’den

GOOGLE HASH CODE YARIŞMASI 4. KEZ GAÜ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ev sahipliğinde bu yıl 4. gerçekleşen Google Hash Code Yarışması yoğun katılım ile gerçekleşti.



Google tarafından 18 yaş üzeri bilgisayar programcılığına ilgi duyan öğrencilere ve çalışan profesyonellere yönelik olarak düzenlenen yarışmada, Google'da karşılaştıklarına benzer gerçek mühendislik problemleri çözmeye çalışıldı. GAÜ’de gerçekleştirilen yarışmada katılımcılar zorlu problemleri çözmeye çalışarak, en yüksek puanı toplamak için ter döktü.



4 yıldır Hash Code'da yarışan GAÜ mevcut öğrencileri ve mezunları; Okan Kaan Çetinkaya,

Ertuğrul Tosun, Ali Murat, Ayşegül Dönmez'den oluşan ''Logger'' takımı, yarışmada 24,430,285 puan ile KKTC birincisi olarak büyük başarı gösterirken, dünya çapında birinci gelen takım ise 27,203,691 puan aldı.



Logger takımdan yarışma hakkında yapılan açıklamada;



“Google Hash Code'da bu yıl sorulan soru, kütüphanelerde bulunan kitapların, verilen kurallar çerçevesinde en çok puan alınabilecek şekilde sıralanmasını içermekteydi. Kurulan algoritma ile hem zamanı yetiştirmeye çalışırken, hem de daha çok puan almak için kod üzerinde iyileştirmeler, geliştirmeler yapmak gerekmekteydi. Örnek sorunun algoritmasının yazılabilmesini sağlayan mantığı, input değerleri, ve output verileri bulunmaktadır. Yazdığımız kod tarafından, verilen input değerleri bir kurala göre okunmak zorunda ve algoritmamız içerisinde değişkenlere atanarak işlenmelidir. Değişkenler içerinde bulunan değerlerimiz belli bir kurala göre de bir “.txt” uzantılı dosya içerisine yazılmak zorundadır. “.txt” uzantılı output dosyamızı Hashcode sistemine yükleriz, belli bir süre sonunda dosya içerisindeki değerlerin doğruluğuna göre sistem tarafından puan verilir.”



“Takım olarak algoritma çıkartmanın en zor tarafı, aklımızda kalan en ufak bir çelişkili veya oturmayan mantıksal bir yer olduğunda hep o kısma takılı kalarak odaklanamayışımızdı. Aslında algoritmanın çok zor kısımlarını kağıda çok basit bir şekilde çizebilmiş ve nasıl kod yazacağımızı planlayabilmiştik. Fakat basit alanlarda takılıp kalıyor, büyük resmi ilk 30 dakikanın heyecanı ile göremiyorduk. Tabii geçen zaman ile heyecanlarımız dindi ve planladığımız, çizdiğimiz algoritmamızı kod üzerinde inşa etmeye, geliştirmeye ve hatta aynı input değerleri ile daha çok puan alabilmemizi sağlayan iyileştirme işlemlerine bile başlamıştık. 2 saat boyunca küçük denemeler ile puan almaya çalışmıştık ki, kodda input değerlerini okurken kural hatası yaptığımızı fark ettik. Kurala göre kodumuzu revize ettiğimizde, okunan input değeri ile 5 Milyon puan aldık ve takımımızda herkes şaşkındı. Kodumuzda yeni iyileştirmeler yaparak puanımızı 24 Milyon puana kadar çıkartmıştık. Son saniyesine kadar Hashcode sistemine output dosyalarımızı yükleyerek daha yüksek puan alabilme umuduyla çabaladık.” dedi.

Logger takımı üyesi Okan Kaan Çetinkaya; “Takımda herkes elinden gelenin fazlasını yaptı, birbirimize anlatmak için zaman ayırdık. Tartışma ortamı oluşturarak avantajlı ve dezavantajlı yolları birbirimize anlattık. Anlaşamadığımız konularda bilimsel yaklaşarak, okuldaki hocalarımızın bize gösterdiği yollar ile bu güzel sonuca yaklaştık. Okul hayatımızda bize yol gösteren değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi Hashcode ile tanıştıran, hiçbir yardımı, desteğini esirgemeyen Günperi Hanım ve okulumuza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

GAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Kamil Dimiller yarışma hakkında yaptığı açıklamada; “Hash Code, Avrupa, Orta Asya ve Afrika çapında hem öğrenciler hem de profesyonellerin aynı anda yarıştığı bir kod yazma yarışmadır. Teknolojik gelişmeler hemen hemen her alanda algoritma geliştirme ve kod yazma becerilerinin geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Bu yarışmada, yarışmacılara Google ekiplerinin de üzerinde çalıştığı güncel bir problem verilir ve problemin çözümü için önerdikleri bir algoritmayı istedikleri bir programlama dilinde kodlamaları istenir. Girne Amerikan Üniversitesi yarışmanın düzenlenmesine yerel bir merkez olarak katkı sağlamıştır. Ayrıca, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımızın da yarışmaya katılarak varlık göstermeleri oldukça değerli bir deneyim olmuştur. Yarışmada dereceye giren takımımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.