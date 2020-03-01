Gönyeli’ye yeni bir köprü

Gönyeli Belediyesi, kent içi trafik sorunun rahatlatılması ile ilgili ve yaşam standardının ileriye taşınması kapsamında yeni bir köprü yapımı için yapım çalışmalarını başlattı.



“Özgürlük Köprüsü” için ihale sonuçlandırıldı, imzalar atıldı, çalışmalar başladı.

Proje, Gönyeli’de daha önce tamamlanan alt ve üst geçidin ulaşım açısından devamı niteliğini taşıyor.



Yeni köprünün tamamlanması ile birlikte Gönyeli merkez başta olmak üzere kent trafiğine ciddi rahatlatma getirilmesi ve katkı sağlanması hedefleniyor.



Projenin sonuçlanmasının ardından Gönyeli Kent Merkezi başta olmak üzere güney çevre yoluna akıcı bir trafikle ulaşım sağlanacak.





Özker Özgür Caddesi’ne yapılacak köprü, 20 metre genişliğinde, 4 şeritli araç, 2 şeritli yaya trafiğine göre inşa edilecek.



Yeni köprünün bir sanat yapısı olarak Gönyeli Bulvarı’ndaki köprü ile ayni mimari olacağı da açıklandı.

İhale sözleşmesi Tosun Arsa Parselasyon Ve Alt Yapı İşleri Ltd ile imzalandı.



45 iş gününde tamamlanması hedeflenen köprünün maliyet de 735 bin 690 TL olarak duyuruldu.

Yatırımlar sürecek

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, kentte yeni bir dönüşüm projesine daha imza atmanın heyecanını taşıdıklarını belirterek, “Gönyeli prestijli bir yapı daha kazanacak, yaşam standardı yükselecek, trafik yol güvenliği ileriye taşınacak, Gönyeli Kent Merkezi çevre yoluna ulaşım anlamında nefes alacak” dedi.



Ahmet Yalçın Benli, kentte hem insana, hem de altyapıya büyük önem verdiklerini anımsatarak, “Altyapısı planlı tek kent olarak gurur duyduğumuz Gönyeli’de, yeni projelerimizle fark yaratmaya devam edeceğiz. İnsana ve çevreye yönelik, 6 yeni ihalemizi daha ilan ettik. Temel altyapı sorunlarına çözüm ürettiğimiz Gönyeli’de çok yakında, söz verdiğimiz yeni açılımları da halkımızla paylaşacağız.” diye konuştu.