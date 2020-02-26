Gönyeli’nin zirve inadı sürüyor: 36-62

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’ne Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gönyeli Spor Kulübü arasındaki müsabaka ile devam edildi. İskele Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Gönyeli 62-36 kazanarak ligdeki altıncı maçından beşinci kez galibiyetle ayrıldı. Gönyeli galibiyete 17-10, 28-20, 52-28 ve 62-36’lık periyotlar sonunda uzandı.

8 oyuncunun skora yaptığı Gönyeli’de 16 sayı ile oynayan Cemile Aktanlı maçın en çok sayı kaydeden oyuncusu oldu. Yedi oyuncunun sayı ürettiği DAÜ’de 10 sayı kaydeden Arzum Arslanyürek takımının en skorer ismi olarak maçı tamamladı.