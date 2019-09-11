Gönyeli’deki alt geçit yarın kapalı

Gönyeli- Güzelyurt anayolu üzerindeki alt - üst geçitte köprü çalışması yapılacağından yarın saat 09.00'dan itibaren Güzelyurt gidiş yönündeki trafik, çalışmanın olacağı noktada tek şeritten verilecek. Alt geçit de trafiğe kapatılacak.

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“12 -13 Eylül tarihlerinde, Gönyeli- Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan alt - üst geçitte, Gönyeli Belediyesi tarafından köprü çalışması yapılacağından dolayı, yarın saat 09.00'dan itibaren Güzelyurt gidiş yönüde, çalışmanın olacağı noktada trafik tek şeritten verilecek ayrıca alt geçit trafik akışına kapatılacaktır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur”