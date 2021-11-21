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“Gönyeli’de Yaşamak Güzel” temalı fotoğraf yarışmasının ödülleri verildi

Gönyeli Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl “Gönyeli’de Yaşamak Güzel” temasının işlendiği fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

21 Kasım 2021 Pazar 14:00
“Gönyeli’de Yaşamak Güzel” temalı fotoğraf yarışmasının ödülleri verildi

Gönyeli Sosyal Aktiviteler Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte dereceye giren fotoğraf sahipleri ödüllerini alırken, seçici kurulun sergilenmeye değer bulduğu 48 eser de izlenime açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, “Geleneksel Fotoğraf Yarışması”nda “Alt Geçitteki Adam” adlı eseri ile Ulaş Sönmez, “Sosyal Medya”ya yönelik paylaşımlardan oluşan fotoğraflarda ise, “Çocuk Olmak” adlı çalışması ile Ediz Kaymaklılı birincilik ödülünü kazandı.

Geleneksel Fotoğraf Yarışmasında, Ayşe Kocaismail ikinci; Berke Can Akyüz üçüncü olurken, Ali Damdelen Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu. “Sosyal Medya Fotoğraf Yarışmasında”, Veysi Canateş ikinci, Çilem Nalbant üçüncü oldu, Ayşe Yıldırım Hızal da Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Geleneksel Fotoğraf Yarışması’nda birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye de 2 bin TL ödül verilirken, Sosyal Medya kategorisinde ise #GonyelideYasamakGuzel (hashtag) ibaresi ile facebook ve instagramda paylaşılan fotoğraflar arasından seçilen birinciye iPhone 11 akıllı telefon, ikinciye Playstation 5 ve üçüncüye de Samsung Tab S6 Tablet takdim edildi.

Yarışmaya toplamda 335 eser ve 74 profesyonel ya da amatör fotoğrafçı katılmıştı.

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BENLİ: “AMACIMIZ GÖNYELİ’Yİ TANITMAKTI, BAŞARILI OLDUK”

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Yalçın Benli, ödül etkinliğinde yaptığı konuşmada, Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktiviteler Merkezi’nde, sosyal ve kültürel çalışmaların bir unsuru olarak eğitmen ve sanatçıların önderliğinde bir fotoğraf yarışması düzenlediklerini kaydetti.

“Gönyeli’de Yaşamak Güzel” temalı yarışmanın geleneksel fotoğraflar ve sosyal medyaya yönelik fotoğraf eserleri olmak üzere iki farklı kategoriden oluştuğuna işaret eden Benli, “74 katılımcıyla birlikte çok sayıda güzel eser ortaya çıktı. Buradaki maksadımız hem fotoğraf sanatına katkı yapmak hem Gönyelimizin tanınmasını sağlamaktı” diye konuştu.

Yarışmaya katılanlara, organizasyonda emek veren seçici kurul ile Buket Özatay’a teşekkürlerini ileten Benli, Gönyeli’yi yüksek bir yaşam standardına taşımak adına pek çok hayali gerçek yaptıklarını da belirterek, “Çok güçlü yapımızla yeni hayallerimiz var” dedi.

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Son Güncelleme: 21.11.2021 15:23
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