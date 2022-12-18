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Gönyeli’de sahte ABD doları ele geçirildi

18 Aralık 2022 Pazar 23:15
Gönyeli’de sahte ABD doları ele geçirildi

 Gönyeli’de faaliyet gösteren bir kumarhanede sahte ABD doları ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Polisin açıklamasına göre, kumarhame içerisinde müşteri olarak bulunan A.U.’nun (K-22), tasarrufunda bulundurduğu KC45601034A, KC45601454A, KC45601135A, KC45601403A, KC45601345A, KC45601163A, KC45601066A, KC45601346A, KC45601013A, KC45601341A ve KC45601966A seri numaraları 11 adet 100’lük banknot ve MB53350153A seri numaralı 1 adet 50’lik banknottan oluşan toplam 1150 sahte ABD dolarını tedavüle sürdü.

İleri sorgulamada, A.U.’nun (K-22), söz konusu sahte paraları Girne’de, kendisine ait cep telefonunu U.C.A.’ya (E-24)a satmak suretiyle temin ettiği tespit edildi.

A.U. aleyhinde sahte para tasarrufu, tedavüle sürme ve ayrıca kumarhanede bulunmak suçlarından yasal işlem başlatıldı. U.C.A. ise tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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