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Gönyeli’de ‘kapsamlı bakım ve temizlik’ başlatıldı

21 Mayıs 2020 Perşembe 13:58
Gönyeli’de ‘kapsamlı bakım ve temizlik’ başlatıldı
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Gönyeli Belediyesi, kentin kapsamlı temizlik ve bakımına başladı.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, kentin kapsamlı bakımının yapılacağını söyledi. Temizlik kampanyasının salgın dolayısıyla yaşanan gecikmeyi de ortadan kaldıracak şekilde başladığına işaret eden Benli, salgın sürecinin de mali ve idari açıdan başarıyla yönetildiğini kaydetti.

Açıklamada, Gönyeli’nin kapsamlı bakım ve temizlik işlerinde iki özel şirketle birlikte Gönyeli Belediyesi ekiplerinin de görev yapacağı ve üç ayrı ekip kentin yaz mevsimine hazırlanacağı kaydedildi.

İhale sonucunda, Yenikent bölgesi Nurbeş Temizlik Şirketi’ne, Atatürk Caddesi’nin kuzeyi ile Belediye Bulvarı’nın güneyinin de Pastırmacı Ltd’e ihale edildiği belirtilen açıklamada, Yenikent bölgesi için teslim süresinin 100 takvim günü, tarihi Gönyeli için de 80 takvim günü olarak belirlendiği belirtildi.

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“BİR UÇTAN BİR UCA BAKIM”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, temizlik ihalesi imza töreninde bu yıl da kapsamlı temizlik kampanyasıyla fark yaratmak istediklerine dikkat çekerek, kenti bir uçtan bir uca bakımdan geçireceklerini söyledi.

Tüm yurttaşlardan Gönyeli’deki temizliğin korunması yönünde işbirliği isteyen Başkan Ahmet Benli, “Gönyeli’nin yüksek standartlarına sahip çıkalım, kaçak yapılaşmaya sırt dönelim, belediyemizi uyaralım” diye konuştu.

Benli, salgın sürecinde hijyen ve temizliğin ayrıca önem kazandığına da dikkat çekerek, “Dünya Sağlık Örgütü ve yerel otoritelerin belirlediği standartlarda hem denetimlerimizi, hem de eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşyerlerin denetimleri, tedarik ve destek programları bizler için son derece önemlidir. Temizlik ve kapsamlı bakım kampanyamızı da bu hassasiyetle sürdüreceğiz. Gönyeli’deki insanımız lütfen her zaman tedbirli olsun, bir ihtiyacı olduğu zaman belediyesine başvurmayı ihmal etmesin. Bizler, hizmet için varız.” dedi.

Son Güncelleme: 21.05.2020 14:04
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