Gönyeli’de işyeri, Pınarbaşı'nda anız yangını

Gönyeli'de bir iş yerinde, Pınarbaşı'nda ise arazi yangını meydana geldi.

Gönyeli’de faaliyet gösteren H.S. Home Style isimli iş yerinde kamera UPS sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında 9 vantilatör, kamera monitörü ve UPS cihazı, 1 ekmek kızartma makinesi, 1 bürosit koltuk, 1 su sebili, 16 scooter pili, elektrikli süpürge aparatları, mutfak dolapları, 16 store perde, 6 plastik sandalye, 2 şilte ve bir klima iç ünitesi yandı.Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün 15.30’da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan bugün saat 14.00 sıralarında, Pınarbaşı- Dağyolu Anayolu'nun güney kısmındaki arazide çıkan yangında çeşitli şahıslara ait toplam 24 dönüm anız, 8 rulo balya, 1 dönüm kuru ot ile 4 alıç ağacı yanarak zarar gördü. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Dikmen Belediyesi’ne ait su tankerleri ve bölge halkının traktörleri ile müdahale edildi.

Yangınlar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.