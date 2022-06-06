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Gönyeli’de işyeri, Pınarbaşı'nda anız yangını

06 Haziran 2022 Pazartesi 18:06
Gönyeli’de işyeri, Pınarbaşı'nda anız yangını

Gönyeli'de bir iş yerinde, Pınarbaşı'nda ise arazi yangını meydana geldi.

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Gönyeli’de faaliyet gösteren H.S. Home Style isimli iş yerinde kamera UPS sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında 9 vantilatör, kamera monitörü ve UPS cihazı, 1 ekmek kızartma makinesi, 1 bürosit koltuk, 1 su sebili, 16 scooter pili, elektrikli süpürge aparatları, mutfak dolapları, 16 store perde, 6 plastik sandalye, 2 şilte ve bir klima iç ünitesi yandı.Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün 15.30’da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan bugün saat 14.00 sıralarında, Pınarbaşı- Dağyolu Anayolu'nun güney kısmındaki arazide çıkan yangında çeşitli şahıslara ait toplam 24 dönüm anız, 8 rulo balya, 1 dönüm kuru ot ile 4 alıç ağacı yanarak zarar gördü. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Dikmen Belediyesi’ne ait su tankerleri ve bölge halkının traktörleri ile müdahale edildi.

Yangınlar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

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