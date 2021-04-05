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Gönyeli’de hurma ağaçları ilaçlanıyor

Gönyeli Belediyesi, hurma ağaçlarını kırmızı palmiye böceği başta olmak üzere zararlılara karşı ilaçlatıyor.

05 Nisan 2021 Pazartesi 15:30
Gönyeli’de hurma ağaçları ilaçlanıyor
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Gönyeli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzmanlar yönetiminde kamusal alan ve özel mülklerde bulunan 1080 hurma ağacı ilaçlanacak.

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Küresel bir sorun haline gelen kırmızı palmiye böceğine (Rhynchophorus Ferrugineus) karşı kullanılan ilacın, Tarım Bakanlığı’nın izniyle ithal edildiğini ifade etti.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, hedeflerini çevreyi korumak olduğunu belirtti.

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Son Güncelleme: 05.04.2021 15:57
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