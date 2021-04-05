Gönyeli’de hurma ağaçları ilaçlanıyor

Gönyeli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzmanlar yönetiminde kamusal alan ve özel mülklerde bulunan 1080 hurma ağacı ilaçlanacak.
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, hedeflerini çevreyi korumak olduğunu belirtti.
Gönyeli Belediyesi, hurma ağaçlarını kırmızı palmiye böceği başta olmak üzere zararlılara karşı ilaçlatıyor.
Gönyeli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzmanlar yönetiminde kamusal alan ve özel mülklerde bulunan 1080 hurma ağacı ilaçlanacak.
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, hedeflerini çevreyi korumak olduğunu belirtti.