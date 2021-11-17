‘Gönyeli’de Hayat Var’ yarışmasında ödüller veriliyor

BAŞARILI ESERLER SERGİLENECEK

Gönyeli Belediyesi’nin Geleneksel olarak düzenlediği “Gönyeli’de Hayat Var” temasının işlendiği Fotoğraf Yarışması ödülleri veriliyor.

Ödüllerin ardından başarılı eserler sergilenecek.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, etkinlik 18 Kasım Perşembe saat 18.30’da Gönyeli Sosyal Aktiviteler Merkezi’nde yapılacak.

Etkinlikte dereceye giren fotoğraf sahipleri ödüllerini alacak, seçici kurulun sergilenmeye değer bulduğu 48 eser izlenime açılacak.

“Geleneksel Fotoğraf Yarışması’nda” birincilik ödülünü “Alt Geçitteki Adam” adlı eseri ile Ulaş Sönmez, “Sosyal Medya’ya” yönelik paylaşımlardan oluşan fotoğraflarda ise “Çocuk Olmak” adlı çalışması ile Ediz Kaymaklılı kazandı.

Yarışmaya toplamda 335 eser ve 74 profesyonel ya da amatör fotoğrafçı katıldı.

Geleneksel Fotoğraf Yarışmasında şu isimler ödül alacak:

“1. Ulaş Sönmez; 2. Ayşe Kocaismail; 3. Berke Can Akyüz; Jüri Özel Ödülü: Ali Damdelen.”



Sosyal Medya Fotoğraf Yarışmasında ise ödül alan kişileri şöyle:

“1. Ediz Kaymaklılı; 2. Veysi Canateş; 3. Çilem Nalbant; Jüri Özel Ödülü: Cyptiottraveller.”

“Gönyeli’de Yaşamak Güzel” temalı Geleneksel Fotoğraf Yarışması’nda Birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye de 2 bin TL ödül verilecek.

Sosyal medyada kategorisinde ise #GonyelideYasamakGuzel (hashtag) ibaresi ile facebook ve instagramda paylaşılan fotoğraflar arasından seçilen birinciye iPhone 11 akıllı telefon, ikinciye Playstation 5 ve üçüncüye de Samsung Tab S6 Tablet takdim edilecek.