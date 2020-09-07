banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1095
ALTIN
462.621
DOLAR
7.4388
STERLİN
9.8530
EURO
8.7993
Stüdyo basmak nasıl yasal ve hak olurmuş!
Stüdyo basmak nasıl yasal ve...
Kimlerin gizli ajandaları var?
Kimlerin gizli ajandaları var?
Nalbantoğlu’na rüküş kalp bağışı!
Nalbantoğlu’na rüküş kalp bağışı!
Casus belli; mavi vatan(ımız)
Casus belli; mavi vatan(ımız)
banner364
Flaş Haber
KKTC'de 14 yeni vaka
Kapat

Gönyeli’de ‘fiber optik projesi’ne yönelik engellemeye tepki büyüyor

** “Fiber optik hattının ülkenin her yerinde olmalıdır. Kendi kaynaklarıyla bu projeyi yapmaya hazır olan bir belediyenin engellenmesinin açıklanacak bir tarafı yoktur”

07 Eylül 2020 Pazartesi 10:41
Gönyeli’de ‘fiber optik projesi’ne yönelik engellemeye tepki büyüyor
banner337
banner351

** “Fiber optik hattının ülkenin her yerinde olmalıdır. Kendi kaynaklarıyla bu projeyi yapmaya hazır olan bir belediyenin engellenmesinin açıklanacak bir tarafı yoktur”

Gönyeli Belediyesi’nin ihaleye çıktığı “Her Eve Fiber Optik” projesine yönelik hükümetin Bakanlar Kurulu’nda aldığı iptal kararına tepkiler büyüyor.

Gönyeli Belediyesi’ne bir destek de Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan geldi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, gerekçesiz ve siyasi bir şekilde iptal edilen “Her Eve Fiber Optik Projesi hakkında sivil toplum örgütlerini bilgilendirme ziyaretlerine devam ediyor.

‘Dijital dönüşüm engellemelere rağmen başarılacak’ diyen Benli, hızlı ve çağdaş internetin öneminin giderek daha da arttığı bir ortamda, hükümetin yanlıştan dönmesini umduklarını belirtti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı da ziyaret eden Benli, Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile görüştü, yaşanan süreci ve gelinen noktayı anlattı.

banner341

Fiber optik projesine yönelik görev talebini yaparken sorumlusuna giderek teklifte bulunduklarını kaydeden Benli, “şartnamesini bize yazın, biz size projeyi tamamlayalım, teslim edelim dedik. Biz hiçbir zaman para kazanma derdinde de olmadık. Tek gailemiz halkımıza söz verdiğimiz bir yeniliği kazandırmaktır” diye konuştu.

Benli, Ticaret Odası’ndan da bu anlamda destek beklediklerini ifade etti.

—-

‘En iyi yatırım’

—-

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ziyarette yaptığı konuşmada Ticaret Odası olarak Her Eve Fiber Projesi’ni desteklediklerini kaydederek, Projenin Gönyeli halkının dijital dönüşüm hedeflerine ulaşması için en iyi yatırımlardan biri olduğunu belirtti.


 

Deniz, bu yönde kendilerinin de bir açıklama yaparak bu desteği vereceklerini kaydederek, haklı mücadelesinde Gönyeli Belediyesi’nin yanında olacaklarını söyledi.


 

Fiber optik hattının ülkenin her yerinde olması gerektiğinin altını çizen Deniz, kendi kaynaklarıyla bu projeyi yapmaya hazır olan bir belediyenin engellenmesinin açıklanacak bir tarafı olmadığını sözlerine ekledi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Fiber Optik Projesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir değerimizi daha kaybettik
Bir değerimizi daha kaybettik
MDP: “SEÇİMLER ERTELENMELİ”
MDP: “SEÇİMLER ERTELENMELİ”
Anasınıf, İlkokul 1. ve 2. Sınıf Öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladı
Anasınıf, İlkokul 1. ve 2. Sınıf Öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladı
Bankalar Birliği’nden Covid Uyarısı: “Birbirimizi Koruyalım - Bankalara Lütfen Maske İle Gelelim”
Bankalar Birliği’nden Covid Uyarısı: “Birbirimizi Koruyalım - Bankalara Lütfen Maske İle Gelelim”
Bağımsız Gençlik Derneği: “Okulların Yüz Yüze Açılması Konusunun Yeniden Değerlendirilmesi Gerek”
Bağımsız Gençlik Derneği: “Okulların Yüz Yüze Açılması Konusunun Yeniden Değerlendirilmesi Gerek”
63. Dönem Bedelli Askerlik Yoklaması 14 Eylül’de Yapılacak
63. Dönem Bedelli Askerlik Yoklaması 14 Eylül’de Yapılacak
İngiltere'de Koronavirüs Vaka Sayısı tavan yaptı
İngiltere'de Koronavirüs Vaka Sayısı tavan yaptı
Ana okul, 1 ve 2’nci sınıfların eğitimi bugün başlıyor
Ana okul, 1 ve 2’nci sınıfların eğitimi bugün başlıyor
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı Başarıyla Devam Ediyor
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı Başarıyla Devam Ediyor
Tatar: Kıbrıs'ta önce hidrokarbon konusu halledilmeli
Tatar: Kıbrıs'ta önce hidrokarbon konusu halledilmeli

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim