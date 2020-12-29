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Gönyeli’de Covid-19 seferberliği

Gönyeli Belediyesi, kürsel salgın Covid-19’da yerel bulaşın artmasıyla birlikte denetim seferberliği yaptı, ayrıca 65 yaş üzeri Korumalı Covid-19 Tedarik Programı güncellendi.

29 Aralık 2020 Salı 15:15
Gönyeli’de Covid-19 seferberliği
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Gönyeli Belediyesi Sağlık ve Zabıta birimleri, 24-29 Aralık tarihleri arasında 172 işyerinde çok kapsamlı denetim yaptı.

Restoranlar, marketler, kasaplar ve fırınlar başta olmak üzere Gönyeli adım adım denetlendi.

Açık Pazar, otobüs durakları, otobüsler ve benzin istasyonları da denetime tabi tutuldu.

Dünya Sağlık Örgütü ayrıca yerel otoritelerin Covid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, tüm eksiklikler her işyerine ayrı ayrı rapor edildi.

Bankalardan spor salonlarına, kreşlerden eczanelere, marketlerden kuaförlere istisnasız tüm işyerleri denetlendi.

Denetimlerde hijyen paspası, dezenfektan, uyarıcı levha, müşteri kayıtları, sıcaklık ölçümleri, sağlık karnelerinin güncelliği, PCR testleri ayrıca maske gibi temel kurallar kontrol edildi.

Tedarik Programı Güncellendi

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Gönyeli Belediyesi ayrıca 65 yaş üzeri yurttaşları için “Covid-19 Korumalı Tedarik Programı”nı da güncelledi.

65 yaş üzerine verilen bilgide, zorunlu olmadıkça evde kalmaları, gerekli ihtiyaçlarının belediye görevlileri tarafından hijyen kuralları içerisinde karşılanacağı bilgisi verildi.

Market alışverişi, banka işlemleri, ilaç temini gibi temel ihtiyaçlarda 65 yaş üzerine destek verilecek.

Benli: Gevşeme hakkımız yok

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, salgın sürecinde denetimin önemine dikkat çekti, şunları söyledi:

“Tüm işyerlerimize eksiklikleri bildirilmiştir, sağlık ve zabıta birimlerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Yaptığımız gözlem zamanla tedbirlerin terk edildiği yönündedir. Buna izin veremeyiz. Toplum sağlığı ve yüksek hizmet standardı için özenli olmalıyız. Gönyeli Belediyesi halkımızın hizmetindedir. Tek beklentimiz ise birey sorumluluğu, işletme duyarlılığı ve tedbirdir. Sağlık uzmanlarımıza yardımcı olalım, bu süreci dayanışma ve ortak sorumluluk bilinci ile atlatalım.”

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Anahtar Kelimeler:
Gönyeli BelediyesiCovid19 Seferberliği
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