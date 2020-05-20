Gönyeli’de Covid-19 eğitim ve denetimleri

Bakanlar Kurulu kararı ile kapılarını yeniden açan iş yerleri için Gönyeli Belediyesi, ilgili personeli eğitiyor, iş yerlerindeki standartları denetliyor.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada genel hijyen kontrolleri, gıda güvenliği ve Covid-19’a karşı koruyucu tedbirlerin yerinde denetlendiği belirtildi. Gönyeli Belediyesi Sağlık ve Zabıta birimleri denetimlerini sürdürürken, uzmanlar da eğitim çalışmaları yapıyor.

Gönyeli Belediyesi sağlık ve gıda uzmanları, uygulamalı eğitimler kapsamında, işletmelere ve personele yönelik uyulması gereken kuralları anlatıyor.