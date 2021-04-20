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Gönyeli’de bir villada parti yapan 28 kişi tespit edildi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Gönyeli’de bir villada, akşam 20.30 sıralarında doğum günü partisi adı altında eğlence yapan 28 yabancı uyruklu şahıs suçüstü tespit edildi.

20 Nisan 2021 Salı 23:15
Gönyeli’de bir villada parti yapan 28 kişi tespit edildi
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Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Gönyeli’de bir villada, akşam 20.30 sıralarında doğum günü partisi adı altında eğlence yapan 28 yabancı uyruklu şahıs suçüstü tespit edildi.

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken,  Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan detaylı aramada da ev sahibi A.A.O. (E-27)'nun tasarrufunda yaklaşık yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Açıklamada, söz konusu şahısın tutuklandığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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Son Güncelleme: 21.04.2021 00:41
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