Gönyeli’de 65 yaş üzerine 710 ilk doz aşı

Gönyeli Belediyesi 10 günlük ‘kapanma’ süreci öncesinde son verileri paylaştı



Gönyeli Belediyesi, küresel salgın Covid-19 sürecinde sokağa çıkma yasağına yönelik tüm ihbarların anında değerlendirileceğini ve denetimlerin etkin bir şekilde sürdürüleceğini açıkladı.



Gönyeli’de Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde 65 yaş üzeri için aşılama çalışmaları sürerken, 710 kişiye ilk doz aşılarının yapıldığı belirtildi.



244 işyeri denetlendi







“Sokağa çıkma yasağı ihlalleri kontrol edilerek, yasa dışına çıkan kişilere cezai işlem uygulanmaktadır” denilen açıklamada, 10 günlük süreçte bu kontrollerin artacağı mesajı verildi.

“PCR testlerini talep ettik”



Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, ‘PCR Testleri’nin Gönyeli Belediyesi sağlık uzmanları tarafından, Gönyeli’de yapılması için Sağlık Bakanlığı’na talepte bulunduklarını açıkladı, “65 yaş üzeri aşılama çalışmalarında olduğu gibi PCR testlerini de belediyemizin organizasyonu içerisinde yapmaya hazır olduğumuzu bildirdik. Bu yönde girişimlerimiz sürecektir” diye konuştu.

Benli, Gönyeli Belediyesi’nin geçtiğimi yıl mart ayında olduğu gibi tüm birimleriyle halkın hizmetinde olduğunu anımsatarak, herkesten sağlık personeline yardımcı olmalarını istedi.



“Şimdi herkesin açıklanan tedbirlere en üst düzeyde uyması zamandır” diyen Ahmet Yalçın Benli, belediyenin denetimlerini yoğunlaştırarak sürdürdüğünü, toplumla ve sağlık profesyonelleri ile işbirliği içerisinde hareket etmek istediklerini söyledi.



“Salgına yönelik en önemli çözüm aşıdır, bununla ilgili de girişimlerimiz olacaktır” diyen Benli, maske-mesafe-temizlik hatırlatmasını yaptı, Gönyeli’de yaşayan herkesin belediyenin kurumsal gücüne güvenmesini istedi.