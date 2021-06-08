Gönyeli’de 200 gram kokain bulundu, 2 kişi tutuklandı

Gönyeli'de bugün PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 200 gram kokain bulundu, 2 kişi tutuklandı.
Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
Gönyeli'de bugün PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 200 gram kokain bulundu, 2 kişi tutuklandı.
Gönyeli'de bugün PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 200 gram kokain bulundu, 2 kişi tutuklandı.
Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.