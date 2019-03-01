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Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’na “temiz Düşün Bayrağı”

MERAL AKINCI: “BU YOLCULUĞUMUZDA EN KÜÇÜK YAŞ GRUBUNDAKİ SİZLERİN BU KADAR DESTEK OLMASI, BİZLERE DAHA BÜYÜK KATKI VERDİ”

Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’na “temiz Düşün Bayrağı”

MERAL AKINCI: “BU YOLCULUĞUMUZDA EN KÜÇÜK YAŞ GRUBUNDAKİ SİZLERİN BU KADAR DESTEK OLMASI, BİZLERE DAHA BÜYÜK KATKI VERDİ”

01 Mart 2019 Cuma 15:06
Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’na “temiz Düşün Bayrağı”

MERAL AKINCI: “BU YOLCULUĞUMUZDA EN KÜÇÜK YAŞ GRUBUNDAKİ SİZLERİN BU KADAR DESTEK OLMASI, BİZLERE DAHA BÜYÜK KATKI VERDİ”
“TEMİZ DÜŞÜN ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA PROJESİ KAPSAMINDA, 2019 YILI AĞAÇLANDIRMA SEZONUNDA, ÜLKE GENELİNDE 3 BİN AĞAÇ FİDANININ DİKİLMESİ HEDEFLENİYOR”
Lefkoşa, 1 mart 19 (.): Cumhurbaşkanı’nın eşi Meral Akıncı, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde üç yıldır sürdürülen “Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi” ile “Yeşil Okul; Geri Dönüşüm Projesi”ne 3 yıldır verdiği destekten dolayı, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’na Cumhurbaşkanlığı adına “Temiz Düşün Bayrağı” verdi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Temiz Düşün Proje Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz ile Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nu ziyaret eden Meral Akıncı, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ve öğrenciler ile bir araya geldi. 
Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi ile geri dönüşüme katkısından dolayı “Temiz Düşün Bayrağı”nı Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu Müdürü Canan Gürkan’a veren Meral Akıncı, Temiz Düşün Projesi’ne başlarken, çevre duyarlılığını küçük yaştan kazandırmayı hedeflediklerini, Gönyeli Fazlı Plümer Anaokulu’nun da projeye en başından yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. 
AKINCI: “KÜÇÜKLERİN YOĞUN DESTEĞİ BİZE BÜYÜK KATKI VERDİ”
Meral Akıncı, Temiz Düşün Projesi’ni üç yıldır, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz ile birlikte, Turizm ve Çevre Bakanlığı, belediyeler, dernekler, okullar ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile yürüttüklerini, işbirliğinin her geçen gün daha çok arttığını ifade etti. Akıncı, Temiz Düşün Projesi altında, yeşillendirme, çevre temizliği, okullarda geri dönüşüm, naylon kullanmama, kompost, fidan dikimi ve çiçeklendirme yapıldığını anlattı.
Meral Akıncı, “Bu yolculuğumuzda en küçük yaş grubundaki sizlerin bu kadar destek olması, bizlere daha büyük katkı verdi” dedi. 
Yetişkinlerin davranışını değiştirmenin daha zor olduğunu ifade eden Meral Akıncı, küçük yaşta çevre duyarlılığı kazanmanın önemine vurgu yaptı.
Meral Akıncı, daha temel eğitimin ilk adımlarında bir davranış biçimi olarak çevre ile dost büyüyen çocukların, çevresine karşı daha saygılı ve duyarlı davranışlar edindiğini ve ailesini dönüştürmeye de katkı sağladığını anlattı.
Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda fidan dikimi olduğunu ve kompost yapıldığını, yapılan projenin sürdürülebilirliğini izlemenin; isteyenin ve niyeti olanın projeyi yapacağını ve başarılı olacağını gösterdiğini kaydeden Meral Akıncı, okul müdürüne, öğretmenlere, öğrencilere ve okul aile birliği üyelerine çalışmalarından ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
GÜRKAN: “ÇALIŞMALARINIZLA TÜM TOPLUMA IŞIK TUTUYORSUNUZ”
Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu Müdürü Canan Gürkan da, yaptığı çalışmalarla tüm topluma ışık tuttuğunu belirttiği Meral Akıncı’ya teşekkür ederek, çevreyle ilgili projelerine, öğretmenlerin okul aile birliği üyelerinin ve Gönyeli Belediyesi’nin destek verdiğini söyledi. 
Gürkan, küçük yaştaki çocuklara çevre duyarlılığı kazandırmaktan mutlu olduklarını, “Temiz Düşün Bayrağını” öğrencilerin hakettiğini söyledi.

GERİ DÖNÜŞÜMDEN EĞİTİM MALZEMESİNE
Geri dönüşüm projesi kapsamında okulda kompost oluşturan öğrenciler, meyve ve yemek atıklarından nasıl kompost yaptıklarını anlattı.
Okulda, Cumhurbaşkanlığı’nın desteği ile geri dönüşümün başlamasından sonra oluşturulan malzemelerle çocuklara trafik dersi veriliyor. 
BU YIL 3 BİN FİDAN DİKİLECEK
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına, birçok kurumun ve uzmanın katılımı ve iş birlikleriyle çözümler aramak amacıyla yürütülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında, 2019 yılı ağaçlandırma sezonunda, ülke genelinde 3 bin ağaç fidanının dikilmesi hedefleniyor. 
Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da ağaçlandırma çalışmaları, Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi ülke genelinde faaliyet gösteren belediyeler, sivil toplum örgütleri (STÖ) ve eğitim kurumlarıyla iş birliğinde yürütülüyor. 
Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında geçen yıl ülke genelinde yaklaşık 4 bin adet fidan dikimi yapıldı.
Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi, 2019 yılı ağaçlandırma sezonu kapsamında, 7 Mart saat 10.00’da Vadili İlkokulu; 14 Mart saat 09.30’da Yeni Erenköy; 15 Mart saat 10.00’da Bellapais Okulu ziyaret edilecek. 
(GÖZ/FEZ)    FOTOĞRAFLI

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