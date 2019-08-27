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Gönyeli’de Hafta Sonu Plaj Hentbolu Var

BAŞBAKANLIK UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU-YÜKSELİŞ HENTBOL KULÜBÜ 2. PLAJ HENTBOL TURNUVASI HAFTA SONU YAPILACAK

Gönyeli’de Hafta Sonu Plaj Hentbolu Var

BAŞBAKANLIK UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU-YÜKSELİŞ HENTBOL KULÜBÜ 2. PLAJ HENTBOL TURNUVASI HAFTA SONU YAPILACAK

27 Ağustos 2019 Salı 13:22
Gönyeli’de Hafta Sonu Plaj Hentbolu Var

BAŞBAKANLIK UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU-YÜKSELİŞ HENTBOL KULÜBÜ 2. PLAJ HENTBOL TURNUVASI HAFTA SONU YAPILACAK
KARAOKÇU “ÇOCUKLARIMIZI VE GENÇLERİMİZE YAZ AYLARINDA SPOR OLANAĞI SAĞLAYAN ETKİNLİKLERE DESTEK VERMEKTEN GURUR DUYUYORUZ”
 BÜRÜNCÜK “TÜM TAKIMLARIMIZI VE HALKIMIZI HAFTASONU BİR ŞÖLEN HAVASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TURNUVAMIZA DAVET EDİYORUZ” 
Lefkoşa, 27 Ağustos 19 : Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde hafta sonu Gönyeli’de Plaj Hentbolu var.
“Yaşama Sporlar Bağlan” sloganı ile ana sponsoru olduğu  “2019 Hentbol Ligi” çerçevesinde, Hentbol Federasyonu ve Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü ile işbirliğinde düzenlenecek olan sezonun ikinci Plaj Hentbol Turnuvası ile ilgili  basın toplantısı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Başbakanlık açıklamasına göre, basın toplantısında; Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Başkanı Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü Başkanı Turgut Bürüncük, Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Yener Sarp ve Ediz Arıkan ile Turnuva Organizasyon Komitesi Başkanı Gamze Bürüncük hazır bulundu.
Basın toplantısında ilk sözü alan Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü Başkanı Turgut Bürüncük, Kezban Bürüncük Kolozali anısına bu yıl ikincisini düzenleyecekleri Plaj Hentbol Turnuvası’nın heyecanını yaşamakta olduklarını vurguladı.
Bürüncük, 31 Ağustos ve 1 Eylül’de Gönyeli Baraj bölgesinde bulunan Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü tesislerinde Gençler ve Büyükler kategorisinde yapılacak plaj hentbol turnuvasının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir şölen havası geçeceğine işaret ederek, tüm takımları ve halkı turnuvaya davet etti.
Bürüncük, turnuvaya katkı sağlayan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile tüm sponsorlara teşekkür etti.
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise, bu yıl “Yaşama Sporlar Bağlan” sloganı ile ana sponsor oldukları Hentbol Ligi ile yine Hentbol Federasyonu ile işbirliğinde gerçekleştirdikleri “Tut Elimi Projesi”nin büyük bir başarı ile tamamlandığına işaret ederek, federasyon başkanı Bahadır Ayhan, Yönetim Kurulu üyeleri, projeye katkı sağlayan hocalar ile çocuklarını gönderen tüm ailelere teşekkür etti.
Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü’nün özveri ve fedakarlıklar içerisinde çocukları ve gençleri spora kazandırma, sanata ve kültüre yöneltme uğraşı içerisinde olduklarını vurgulayan Hasan Karaokçu, Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü Başkanı Turgut Bürüncük ve yönetim kurulu üyelerinin takdiri hak ettiklerini söyledi.

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Karaokçu, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutma adına spor olanağı sağlayan etkinliklere destek vermekten gurur duyuyoruz” dedi.
Hentbol Federasyonu Asbaşkanı Yener Sarp Kezban Bürüncük de, Kolozali anısına ikincisi düzenlenecek olan Plaj Hentbol Turnuvası’na katkı koymaktan  mutlu olduklarını söyledi.
Yaz aylarında da çocuklara ve gençlere spor yapma olanağı yaratılmasının önemine işaret eden Sarp, katkı sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür etti.
Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Arıkan da yaptığı konuşmada, Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü’nün federasyonun en köklü kulüplerinden biri olduğunu ve vefakarlıklarla bugünlere geldiğini söyledi.
Yükseliş’in plaj hentbolunu Gönyeli’ye taşımayı başardığını vurgulayan Ediz Arıkan, tüm takımları turnuvaya davet etti.
Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Organizasyon Komitesi Başkanı Gamze Bürüncük ise yaptığı konuşmada, turnuva hakkında bilgi verdi.
Turnuvayı anısına düzenledikleri Kezban Bürüncük Kolozali’nin hayata çok bağlı olan, çocukları çok seven biri olarak Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü’nün kuruluşunda önemli görevler aldığını anımsatan Gamze Bürüncük, “Onun spora olan ilgisi, çocuklara olan sevgisi çerçevesinde çizdiği yoldan bugünlere geldik” dedi.
31 Ağustos Cumartesi saat 10.00’da başlayacak turnuvanın ilk gününün akşamın ilk saatlerine kadar süreceğini belirten Gamze Bürüncük, ikinci gün yapılacak final karşılaşmalarının saat 18.00 gibi tamamlanmasını beklediklerini belirtti.
Bürüncük, çocuk guruplarının gösteri maçlarının da yer alacağı turnuva alanında müzik yanında yiyecek ve içecek stantlarının kurulacağını da sözlerine ekledi. 
(SEL) FOTOĞRAFLI
 

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