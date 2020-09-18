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Gönyeli Çemberi Ve Lefkoşa Hastane Yolu Arasındaki Yol Yarından İtibaren Çalışmalar Nedeniyle Kapalı Olacak

Lefkoşa, 18 Eylül 20 (.): Gönyeli Belediyesi, Gönyeli çemberi ve yaklaşımları asfalt kaplama ve tamir çalışmaları kapsamında yarından itibaren, Gönyeli çemberi ve Lefkoşa hastane yolu arasında yapılacak çalışmalar nedeniyle yolun kapalı olacağını duyurdu.

18 Eylül 2020 Cuma 18:09
Gönyeli Çemberi Ve Lefkoşa Hastane Yolu Arasındaki Yol Yarından İtibaren Çalışmalar Nedeniyle Kapalı Olacak
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Lefkoşa, 18 Eylül 20 (.): Gönyeli Belediyesi, Gönyeli çemberi ve yaklaşımları asfalt kaplama ve tamir çalışmaları kapsamında yarından itibaren, Gönyeli çemberi ve Lefkoşa hastane yolu arasında yapılacak çalışmalar nedeniyle yolun kapalı olacağını duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada, sürücüler, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıldı. 

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(ÖK)
 

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