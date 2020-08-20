Gönyeli Alt Geçit Çevre Düzenleme Projesi Çalışmaları Nedeniyle, Ayyıldız Sokak’ta Yol Kontrollü Olarak Tek Şerit Olacak Veya Trafiğe Kapatılacak

Lefkoşa, 20 Ağustos 20 : Gönyeli Belediyesi, Gönyeli Alt Geçit Çevre Düzenleme Projesi çalışmaları nedeniyle, bugünden itibaren Ayyıldız Sokak’ta yolun kontrollü olarak tek şerit olacağını veya trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Gönyeli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sürücülerin bu süreçte trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

(HUR/YIL)