Gönyeli Alt Geçit Çevre Düzenleme Projesi Çalışmaları Nedeniyle, Ayyıldız Sokak’ta Yol Kontrollü Olarak Tek Şerit Olacak Veya Trafiğe Kapatılacak

Lefkoşa, 20 Ağustos 20 : Gönyeli Belediyesi, Gönyeli Alt Geçit Çevre Düzenleme Projesi çalışmaları nedeniyle, bugünden itibaren Ayyıldız Sokak’ta yolun kontrollü olarak tek şerit olacağını veya trafiğe kapatılacağını duyurdu.
(HUR/YIL)
Lefkoşa, 20 Ağustos 20 : Gönyeli Belediyesi, Gönyeli Alt Geçit Çevre Düzenleme Projesi çalışmaları nedeniyle, bugünden itibaren Ayyıldız Sokak’ta yolun kontrollü olarak tek şerit olacağını veya trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Lefkoşa, 20 Ağustos 20 : Gönyeli Belediyesi, Gönyeli Alt Geçit Çevre Düzenleme Projesi çalışmaları nedeniyle, bugünden itibaren Ayyıldız Sokak’ta yolun kontrollü olarak tek şerit olacağını veya trafiğe kapatılacağını duyurdu.
(HUR/YIL)