banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cenevre bitti…
Cenevre bitti…
Patır kütür tedaviler arttıkça artıyor !
Patır kütür tedaviler arttıkça artıyor...
Bu kaza ilk değil son da olmayacak…
Bu kaza ilk değil son...
Yine süpriz olmadı
Yine süpriz olmadı
banner376

Gönyeli Sosyal Aktiviteler Merkezi (SAM) binasında antijen testleri yapılacak

Gönyeli Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı işbirliği ile Antijen (Hızlı) Testlerinin uygulaması 03 Mayıs 2021'de başlıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 09.00 - 12.00 saatleri arasında Gönyeli Sosyal Aktiviteler Merkezi (SAM) binasında antijen testleri yapılacak.

30 Nisan 2021 Cuma 10:09
Gönyeli Sosyal Aktiviteler Merkezi (SAM) binasında antijen testleri yapılacak
banner337

Sağlık Bakanlığı işbirliği ile özel eğitim almış Gönyeli Belediyesi Sağlık Şubesi uzmanları tarafından yapılacak hızlı testler, Gönyeli esnafı ve özel sektör çalışanlarına açık olacak. Pandemiyi kontrol altına almanın en önemli yöntemi olarak gösterilen hızlı test kitleri ile daha çok kişiye ve daha kısa sürede ulaşılması ayrıca daha erken sonuç alınması hedefleniyor.

banner341
Sağlık Bakanlığı iş birliği ile aşılama yapan Gönyeli Belediyesi, hızlı testlerle de pandemi sürecindeki hizmetlerini genişletiyor. Gönyeli Belediyesi salgın döneminde ayrıca etkin denetim, hijyen, gıda desteği ve eğitim çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Gönyeli Belediyesinden yapılan açıklamada, Gönyeli Belediyesi personelinin eğitiminde emeği geçen Sağlık Bakanlığı uzman eğitmeni Filiz Uzun’a teşekkür edildi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Gönyeli Sosyal Aktiviteler MerkeziAntijen Testleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTOEÖS’ten 1 Mayıs mesajı…
KTOEÖS’ten 1 Mayıs mesajı…
Elektriğe yüzde 10 ile 15 civarı bir zam yapılacak
Elektriğe yüzde 10 ile 15 civarı bir zam yapılacak
TDP: “Cenevre’de masaya konan siyaset, Kıbrıs Türkü’nü dünyadan daha da koparacak"
TDP: “Cenevre’de masaya konan siyaset, Kıbrıs Türkü’nü dünyadan daha da koparacak"
“Sessiz Çığlık” mektup yarışması başvuruları başladı
“Sessiz Çığlık” mektup yarışması başvuruları başladı
Köy Kadın Kursu Merkezi Öğretmenleri ve Kursiyerleri, Sos Çocuk Köyü yararına el işi ürünler üretti
Köy Kadın Kursu Merkezi Öğretmenleri ve Kursiyerleri, Sos Çocuk Köyü yararına el işi ürünler üretti
Bıçaklı: “Bu yıl da 1 Mayıs'ı buruk kutluyoruz”
Bıçaklı: “Bu yıl da 1 Mayıs'ı buruk kutluyoruz”
Değirmenlik Belediyesi antijen testi uygulamasına başlıyor
Değirmenlik Belediyesi antijen testi uygulamasına başlıyor
Sol Hareket: “Cenevre’ye müzakere sürecinin önünü tıkamak İçin gidildi”
Sol Hareket: “Cenevre’ye müzakere sürecinin önünü tıkamak İçin gidildi”
Ksp’nin 1 Mayıs mesajı…
Ksp’nin 1 Mayıs mesajı…
Kuir Kıbrıs Derneği’nin, lgbti+’ların sosyal hizmetlere erişimi konulu araştırması başladı
Kuir Kıbrıs Derneği’nin, lgbti+’ların sosyal hizmetlere erişimi konulu araştırması başladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim