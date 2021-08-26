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Gönyeli Plümer Anaokulundan duyarlı davranış ...

26 Ağustos 2021 Perşembe 12:04
Gönyeli Plümer Anaokulundan duyarlı davranış ...

Green Light İndustry &Trade Ltd firması olarak atık yağları toplama seferberliğimizde duyarlı ve çevreci yetiştirilen miniklerimiz ile birlikte el ele verip, gelecekte onlara tertemiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu müdüresi Sayın Canan Gürkan, müdür muavini Selen Demirağ, özverili öğretmen kadrosu ekip olarak okul miniklerini çevreci olarak yetiştiriyor. Çevre bilinci ve farkındalığı konusunda çok duyarlı öğretmen kadrosuna sahip olan Anaokulumuzda miniklere Geri dönüşüm anlatılıyor.

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Okul öğretmenlerinin duyarlılığı ile ekip olarak hedeflerinin çevre bilinci kazanmış çocuklar yetiştirmek olduğunu anlatan sayın Gürkan Uygulamalı eğitimler verilerek farkındalık oluşturduklarini dile getirdi.

TEMİZ ÇEVRE SAĞLIKLI HAYAT ana felsefemizdir. Çevre kirliliğini önlemek için yoğun çaba sarf ettiklerini de dile getiren Sayın canan Gürkan'ı, tüm okul öğretmenlerimizi, minicik yürekleri ve onları yetiştiren işbirliğinden kaçınmayan tüm aileleri bizler de tebrik eder miniklerimize ve öğretmenlerimize sağlıklı bir eğitim yılı dileriz....

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Son Güncelleme: 26.08.2021 12:21
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