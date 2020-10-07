Gönyeli Kent girişi yaklaşım yolları asfaltlandı

Gönyeli kent girişi yaklaşım yolları asfaltlama çalışmaları, Polis ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliğinde gerçekleştirdi.



Gönyeli kent girişi ve Lefkoşa, Güzelyurt, Mağusa, Girne Yaklaşım Yolarının Asfaltlanması İhalesi sonrasında yapılan düzeltme işlemi ile Gönyeli kent girişi yaklaşım yollarının asfaltının standardı yükseltildi, altyapı sıkıntıları giderildi.





İhaleyi alan Tarmac Asfalt Beton İnşaat Limited Şirketi tarafından yapılan asfaltlama işleminin yanı sıra, yol çizgileri yenilendi ve aydınlatma sistemi de geliştirildi.



Toplamda 684.052 Türk Lirası’na mal olan projede Gönyeli Kent girişi iç kısmı ve yaklaşma yolları tamamen asfaltlandı. Trafik Dairesi, polis ve belediyenin işbirliği ile yürütülen projenin sonunda yaklaşım yollarımız çağdaş bir yapıya kavuştu.