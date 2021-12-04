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Gönyeli İlkokulu’nda yüz yüze eğitimin pazartesi yeniden başlayacağını duyurdu

04 Aralık 2021 Cumartesi 16:15
Gönyeli İlkokulu’nda yüz yüze eğitimin pazartesi yeniden başlayacağını duyurdu

SENDİKA, TÜM ÖĞRENCİLERE HAFTADA BİR TEST ZORUNLULUĞU GETİRİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), çok sayıda öğrenci ve öğretmenin Covid-19 pozitif çıkması nedeniyle online eğitime geçilen Gönyeli İlkokulu’nda, 6 Aralık Pazartesi gününden itibaren tüm öğrencilere haftada bir zorunlu testlerin yapılması şartıyla yeniden yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu. 

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, tüm öğrencilere haftada bir test zorunluluğu getirilmesi gerektiğini savundu.

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Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, iki hafta öncesine göre ilk öğrenim okullarında bulaş oranının ikiye katlandığını, 12 yaş altındaki çocuklara test zorunluluğu olmamasına ve seyreltilmiş eğitime geçilmesine rağmen, bulaş oranlarının orta eğitim okullarınkine yakın olduğunu ifade etti.

Pandeminin yüz yüze eğitimi tehlikeye sokmadan haftada bir testin tüm öğrenci gruplarına zorunlu yapılması gerektiğini ifade eden Elcil, “Okulların önlemler konusunda her alandan daha fazla önemsenmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı’na hatırlatırız” dedi.

Gönyeli İlkokulu’nda yüz yüze eğitime haftalık test koşulu ile 6 Kasım Pazartesi yeniden başlanacağını kaydeden Elcil, Gönyeli İlkokulu’nda onlarca öğrencinin pozitif çıkması üzerine çevrimiçi eğitime geçilmesiyle okuldaki bulaş riskinin kaldırılmış ve yüz yüze eğitimin uzun süreli sekteye uğramasının önüne geçilmiş olduğunu kaydetti.

Elcil, Gönyeli İlkokulu’nda öğrencilerin 6 Aralık Pazartesi veya 7 Aralık Salı negatif test sonucu ibraz etmesi koşulu ile alınacağını, eğitimin de seyreltilmiş sınıflarda verileceğini hatırlattı.

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Son Güncelleme: 05.12.2021 10:08
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