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Gönyeli Geleneksel Çocuk Şenliği başladı...

Gönyeli Geleneksel Çocuk Şenliği başladı...

01 Haziran 2019 Cumartesi 08:12
Gönyeli Geleneksel Çocuk Şenliği başladı...

BENLİ: “ÇOCUKLAR BİZİM DÜNYAMIZDIR, GELECEĞİMİZDİR, HAYATIMIZDIR. ONLARIN SEVİNCİ BİZİM SEVİNCİMİZDİR. BAYRAMINIZI, ÇOCUKLARIN GÖZLERİNDEKİ IŞIK, YÜZLERİNDEKİ SEVİNÇLE ŞİMDİDEN KUTLUYORUM.”

Gönyeli Belediyesi Çocuk Şenliği dün akşam başladı.  Eski belediye hizmet binasından Saat 18.30’da kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik Gönyeli Yalçın Park’ta devam etti.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, kente hizmet kalitesini yükseltirken, hem çok daha çağdaş dönüşüm projelerine imza attıklarını, hem de insana dokunduklarını söyledi.

Benli, “Çocuklar bizim dünyamızdır, geleceğimizdir, hayatımızdır. Onların sevinci bizim sevincimizdir. Bayramınızı, çocukların gözlerindeki ışık, yüzlerindeki sevinçle şimdiden kutluyorum” diye konuştu.

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Belediye’den verilen bilgiye göre, 12. Çocuk Şenliği, Gönyeli İlkokulu, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Dance Base Art Studio, Ministry of Dance, The American Future College, Junior’s Home, Minik Dahiler, Gönyeli SAM, Neşe Yuvam iş birliği ile gerçekleştirildi.
 
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl 12’ncisini düzenledikleri Çocuk Şenliği’ne katkı koyan tüm ekiplere teşekkür etti. Benli ayrıca, çocukların bu ülkenin geleceği olduğunu ifade ederek, onları iyi bir şekilde yetiştirmenin boyunlarının borcu olduğunu kaydetti.

Gönyeli Belediyesi’nin hizmet kalitesini yükseltirken, özellikle çocuklara yönelik çok ciddi projeler ürettiğini belirten Benli, “Sosyal Aktiviteler Merkezi’nde çocuklara yönelik 12 farklı kurs düzenledik ki, sanırım bu yerel yönetim tarihimizde bir ilktir. Çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmak ve onların başarıları ile gurur duymak, bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Kentteki ilkokula 16 yeni derslik kazandırdıklarını, ülkenin ilk yüksek standartlı ve en büyük okul öncesi eğitim merkezini çocukların hizmetine sunduklarını da belirten Ahmet Y. Benli  sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Çocuklarımız tüm bunları hak ediyor. 35 çocuk parkımızı onlar için yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Gönyeli ilkokulu ve okul öncesindeki tüm sınıflarımıza i-5 işlemcili 42 adet akıllı televizyon taktık. Çocuk şenliğimiz 12, uçurtma şenliğimiz 7’nci yılında… Konferans salonumuzu okullara açtık. En önemlisi yüreklerimizi çocuklarımıza açtık. Şimdi, bisiklet kültürünü yeniden yaygınlaştırıyoruz. Gönyeli’nin geleceğine sağlıklı ve yaratıcı bireyler kazandırmak için ne gerekiyorsa yapacağız, üretmeye devam edeceğiz”

Bu arada, Uçurtma Şenliği bugün, saat 17.00’de Belediye Bulvarı’nda gerçekleşecek... Uçurtmalar Gönyeli Belediyesi tarafından çocuklara ücretsiz olarak dağıtılacak.
 
Öte yandan, Bisikletli Gönyeli 3. Halk Sürüşü de bugün saat 16:30’da Belediye Bulvarı’nda toplanılarak başlayacak. 17.00’de başlayacak etkinlikte 10 yaş ile üzeri yetişkinler, 18.30’da 10 yaş altı çocuklar sürüş yapacak.

Son Güncelleme: 01.06.2019 11:47
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