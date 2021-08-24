Gönyeli esnafı mağdur

S. Akyön Taşımacılık Direktörü Sevinç Akyön, yaptığı açıklamada Gönyeli bölgesinde ‘korsan’ taşımacılık yapıldığına işaret etti ve “Adaleti beklerken kamuoyunu bilgilendirmek, yaşadığımız bu süreci doğru ifade edebilmek artık bir haktır” ifadelerini kullandı.

Akyön, Gönyeli bölgesinde yeni açılmış olan 'Concorde Hotel'in taşımacılığının ‘akıllara zarar’ verecek bir şekilde ele geçirildiğini dile getirerek, “Gönyeli bölgesinde taşımacılık izni olmayan, devlet kanunlarını hiçe sayıp ihlal ederken, yasal olarak taşımacılık hakkı bölge esnafının olması gerekirken izni olmayan başka bir bölgenin taşımacısı korsan olarak devletin yaptırımlarını yok sayarak, değerli polis teşkilatının yazdığı cezalara rağmen izin kurulunun olmaması dolayısıyla izin verilmemesine rağmen sözleşmenin arkasına saklanarak illegal olan bir şeyi yasal göstermeye korsan taşımacılık yapmaya devam etmektedir” dedi.

“MAĞDURU OYNAYANLAR KORSAN TAŞIMACILIĞA DAHA NE KADAR DEVAM EDECEK?”

Sevinç Akyön, adaleti beklediklerine dikkat çekerek, “Esas mağdur bölge esnafı olarak bizken, mağduru oynayanlar kamuoyunu daha ne kadar kandırıp korsan taşımacılığa devam edecekler?” diye sordu.

“YASAL OLAN HER TÜRLÜ GİRİŞİMİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Devlet kurumlarını göreve çağırdıklarına da vurgu yapan Akyön, şöyle devam etti:

“Devlet büyüklerimizin adaletin tecelli etmesine haklının yanında yasal olanın yanında olmasını bekliyoruz . Bu korsan oluşuma karşı verdiğimiz mücadale yasal olan her türlü girişimimize devam edeceğiz.”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI