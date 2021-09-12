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Gönyeli'deki okullar yüzyüze eğitime hazır

Gönyeli Belediyesi, okul yönetimlerinin işbirliği ile yüz yüze eğitim sürecinin sağlıklı olarak başlaması için tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

12 Eylül 2021 Pazar 13:00
Gönyeli'deki okullar yüzyüze eğitime hazır

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli tüm eğitimci ve öğrencilere yeni dönemde başarılar diledi, ailelere özellikle sağlık tedbirlerine uyma ve yetkililerden doğru bilgi almadıkları sürece de soğukkanlı olma çağrısı yaptı.

“Gönyeli Belediyesi tüm imkanları, gücü, deneyimi, insan kaynağı ve bilgisiyle yanınızda olacaktır” diyen Ahmet Yalçın Benli, yakın işbirliklerinden dolayı okul yöneticilerine de teşekkür etti.

Açıklamada, Gönyeli Belediyesi’nin yeni eğitim sürecinde okullarda temizlik ve denetim çalışmalarını tamamladığı, okullara gerekli hijyen desteğinin verildiği belirtildi.

Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu ve Gönyeli İlkokulu’nda Covid-19 salgınına yönelik güvenlik önlemleri alındığı kaydedilen açıklamada, belediyenin gerekli temizlik ve denetim çalışmalarını da yaptığı belirtildi.

Seyreltilmiş eğitim görmeyecek Fazıl Plümer Anaokulu’nda sıralar özel malzemelerle ikiye ayrılarak bulaşın en aza inmesi hedeflendi.

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Okullardaki öğretmen ve tüm çalışanlara da uzmanlar tarafından alınması gereken önlemler anlatıldı.

Gönyeli Belediyesi tarafından okullardan su numuneleri alındı, tahlile gönderildi, ayrıca, toplu taşıma için uygulamalı eğitim verilerek uyulması gereken kurallar belirlendi.

Gönyeli Belediyesi, belediye sınırları içerisindeki iki okula ‘temassız ateş ölçer desteği” sağladı. Sağlanan destek ile öğrencilerin okula girişte süratle kontrolleri yapılabilecek.

Ailelere yönelik pandemi  broşürü hazırlandı ve dikkat edilmesi gereken unsurlar tek tek sıralandı. Ayrıca, Gönyeli SAM’da yapılan antijen testler hakkında gerekli bilgilendirici dokümanlar da tamamlandı.

Gönyeli Belediyesi yüz yüze eğitim öncesinde okul müdürleri ile bir araya gelmiş, yol haritasını belirleyerek, kapsamlı bir eylem planı hazırlamıştı.

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Son Güncelleme: 12.09.2021 13:24
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