Gönyeli'de çocuk hırsızlığı!

22.10.2022 tarihinde, 20:30-21:00 saatleri arasında, Gönyeli’de Belediye Bulvarı
üzerinde düzenlenen festival alanı içerisinde, A.A.(E-24) alanda bulunan üç yaşındaki bir kız
çocuğunu, krep alacağı gerekçesi ile kandırıp kucağına alarak festival alanı dışına çıkardığı tespit
edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine söz konusu şahıs tespit edilerek
tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
23 Ekim 2022 Pazar 09:59
22.10.2022 tarihinde, 20:30-21:00 saatleri arasında, Gönyeli’de Belediye Bulvarı