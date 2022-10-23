Gönyeli'de çocuk hırsızlığı!

22.10.2022 tarihinde, 20:30-21:00 saatleri arasında, Gönyeli’de Belediye Bulvarı

üzerinde düzenlenen festival alanı içerisinde, A.A.(E-24) alanda bulunan üç yaşındaki bir kız

çocuğunu, krep alacağı gerekçesi ile kandırıp kucağına alarak festival alanı dışına çıkardığı tespit

edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine söz konusu şahıs tespit edilerek

tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.