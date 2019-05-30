Gönyeli Çocuk Şenliği yarın başlıyor

CUMARTESİ UÇURTMA ŞENLİĞİ VE HALK SÜRÜŞÜ YAPILACAK

Gönyeli Belediyesi 12. Çocuk Şenliği yarın başlıyor.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre bu yıl yedincisi düzenlenecek uçurtma şenliği ise cumartesi günü saat 17.00’de Belediye Bulvarı’nda yer alacak. Cumartesi ayrıca bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Bisikletli Gönyeli 3. Halk Sürüşü de gerçekleşecek.

Şölen yarın eski belediye hizmet binasından kortej yürüyüşüyle başlayıp, Gönyeli Yalçın Park’ta devam edecek.

“UÇURTMA ŞENLİĞİ”

1 Haziran’da gerçekleşecek Uçurtma Şenliği saat 17.00’de Belediye Bulvarı’nda yapılacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Bisikletli Gönyeli 3. Halk Sürüşü de aynı gün saat 16.30’da Belediye Bulvarı’nda başlayacak. Etkinlikte 17.00’de 10 yaş ve üzeri yetişkinler, 18.30’da 10 yaş altı çocuklar sürüş keyfini yaşayacak.