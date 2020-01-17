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Gönyeli Çemberi-Boğaz kavşağı arasına bariyer için maliye blokesi kaldırıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Gönyeli çemberiyle Boğaz kavşağı arasında kalan bölüme yapılacak bariyerle ilgili maliye blokesinin kaldırıldığını, ihale dosyasının önümüzdeki hafta Merkezi İhale Komisyonu’na gönderileceğini açıkladı.

Gönyeli Çemberi-Boğaz kavşağı arasına bariyer için maliye blokesi kaldırıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Gönyeli çemberiyle Boğaz kavşağı arasında kalan bölüme yapılacak bariyerle ilgili maliye blokesinin kaldırıldığını, ihale dosyasının önümüzdeki hafta Merkezi İhale Komisyonu’na gönderileceğini açıkladı.

17 Ocak 2020 Cuma 09:31
Gönyeli Çemberi-Boğaz kavşağı arasına bariyer için maliye blokesi kaldırıldı

Uzun zamandır hazır olan ama kaynak sıkıntısı nedeniyle hayata geçirilemeyen proje kapsamında Girne-Lefkoşa anayolunda, Gönyeli çemberiyle Boğaz kavşağı arasında kalan bölümün orta refüjüne bariyer takılacağını kaydeden Atakan, bu konuda önemli bir adım atıldığını ifade etti.

“22 MİLYON TL’LİK YOL-BAKIM-ONARIM KAYNAĞI VAR…”
Bakanlıktan verilen bilgiye göre Tolga Atakan, katıldığı programda yol projelerinin son durumuyla ilgili bilgi verdi. 
22 milyon TL’lik yol-bakım-onarım kaynağı olduğunu belirten Bakan Tolga Atakan, bahsi geçen bu miktarla hangi projelerin hayata geçirileceğini şu sözlerle aktardı:
“Kaynağın 12 milyon TL’si geçen sene ihaleye çıkılan Alsancak çevre yoluna kullanılacak. Kalan miktarla da süratle bariyerleme çalışması yapılacak. Karpaz bölgesinde bazı lokal tamirler yine bu rakamla bitirilecek. Bu fondan ve diğer çalışmalardan öngördüğümüz 15-20 milyon TL’lik bir kaynak daha var. O miktar da Mesarya’nın güneyinde ve kuzeyinde acil müdahale edilmesi gereken iki farklı noktada kullanılacak. Eğer ihale aşamasında bir sıkıntı yaşanmazsa Lefkoşa çevre yolunu bitireceğiz. Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nı, ülkenin doğu-batı aksını kökünden rahatlatacak bir çalışma olacak. Tüm ara emirler aşıldı.”

“DAĞ YOLU PROJESİNDE HAK EDİŞ ENGELİ AŞILDI, ŞANTİYE KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, devam eden dağ yolu projesine de değindi. 
Varolan hak ediş ödeme sıkıntısının giderildiğini anlatan Atakan, şantiyenin kaldığı yerden devam edeceği bilgisini verdi ve ekledi: 

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“Aynı şekilde İskele-Çayırova yolunu, İskele Boğaz çıkışından Bafra Turizm Bölgesi’nin girişine kadar olan bölümünün yapımına başlanacak. Ancak başlanabilmesi için hava şartlarının düzelmesini bekliyoruz. 2019 yılının kasım-aralık döneminde mevsim normallerinin çok altında bir yağış oldu. O dönemlerde kaynak sorunu çözülmüş olsaydı yeni yıla girerken bu yol da tamamlanmış olacaktı. Havanın uygun olacağı bir periyod bekleniyor. Lefke yolunun kalan bölümüyle, Girne doğu olarak adlandırdığımız Çatalköy tarafı Türkiye Cumhuriyeti tarafında ihale edilecek.”

“KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ İPTAL EDİLECEK”
Trafik kazalarını önleme adına bir dizi çalışma yaptıklarını anlatan Bakan Atakan, aşırı sürat, alkollü araç kullanımı, dikkatsizlik ve benzeri kategorilerde yapılan denetlemelerde ehliyet iptallerine gidildiğini belirtti. 
2019 yılının son çeyreğinde 17 kişinin ehliyetinin iptal olduğunu ifade eden Atakan, caydırıcılığı nedeniyle bu yola başvurduklarını da sözlerine ekledi. 
Buna göre; ehliyeti iptal olan kişiler yeniden derse gidecek ve sınava girecek. Üzerinde çalışılan yasanın içindeki yeni cezalara göre; bazı durumlarda 6 ay beklenilmeden ehliyet doğrudan iptal edilecek ve 5-6 günlük hapis cezaları da gündeme gelecek. 

“MOBİL APLİKASYONLA ÖDEMELER KOLAYCA YAPILABİLECEK”
Doğu Akdeniz Üniversitesi’yle beraber bir mobil aplikasyonu üzerinde çalışıldığını söyleyen Ulaştırma Bakanı, bu yolla, muayene, seyrüsefer ve sigorta ödemelerinin kolayca yapılabileceğini de ifade etti. Kişiler üyelikleri üzerinden kendi araçlarının durumunu da takip edebilecek.

 

Son Güncelleme: 17.01.2020 12:42
Anahtar Kelimeler:
Gönyeli Çemberi-Boğaz Kavşağı Arasına Bariyer Için Maliye Blokesi
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