Gönyeli Belediyesi’nin “Kent Park” projesinin tanıtım toplantısı yapıldı

Tanıtım toplantısına, Gönyeli belediye Başkanı Ahmet Benli ve Belediye yetkililerinin yanı sıra Türkiye’den konuk olarak bulunan AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkçi ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da katıldı.

Belediye Müdürü Ferruh Dülgeroğlu’nun projenin sunumunu yaptığı toplantıda Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de bir konuşma yaptı.

BENLİ

Hayal etme ve hedeflerin önemine işaret eden Ahmet Benli, 16 yıl önce söylediklerinin Gönyeli’de birer birer gerçekleşmekte olduğunu, altyapısı-üstyapısı planlı, atık su sorununu çözmüş, musluklarından içme suyu akacak şekilde su şebeke ve hatları yenilenmiş bir kentin söz konusu olduğunu, hangi hizmet veriliyorsa onun daha kaliteli hale getirilmeye çalışıldığını kaydetti.

Benli, Sosyal Aktiviteler Merkezi (SAM)’ın öncülük yaptığı atılımların, Kent Park projesiyle devam edeceğini, yaklaşık 45 bin metrekare alanda öz kaynak yatırımı olarak 11 milyon TL’ye varan yeni bir aşamaya geçilerek Gönyeli’nin imajının daha da yükseltileceğini belirtti ve projede emeği geçenlerle, basın toplantısını izleyen basın çalışanlarına teşekkür etti.

GÜRKAN

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da KKTC’nin, Güney Kıbrıs’tan daha fazla kalkınma ivmesi yakalamasını arzuladıklarını, kaynakların doğru ve verimli kullanımıyla hem çevresel hem sosyal hem de kişi başına düşen milli gelir açısından daha iyi yerlerde olunabileceğini ifade etti.

Katılımcı, yeşili koruyan, kültürel, hizmet ve sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazları olduğunu belirten Gürkan, Gönyeli Belediyesine projelerinde başarı dileyerek sözlerini tamamladı.

KENT PARK NİSAN 2022’DE TAMAMLANACAK

Gönyeli Kent Park’ta 43 bin 500 metre proje arazisi üstünde, 900 metre yürüyüş yolu, 2000 metrekare kaykay ve bisiklet parkuru, 120 metrekare oturma grubu ve havuz alanı, 1760 metrekare mermer yürüyüş alanı, 70 araçlık otopark, 240 metrekare fıskiyeli kuru havuz, 700 metrekare genişlikte meydan, 7 araçlık otobüs parkı, 400 metrekare giriş çardağı, 85 metrekare WC, 450 metrekare Jimnastik Alanı, 300 metrekare + 30 metrekare Açık Oturma Alanı ve Kapalı Büfe, 250 metrekare Çocuk Oyun Alanı, 1260 metrekare amfi alanı ile 4 bin 103 ağaç ve çalı bulunacak.

Kent Parkın 2022 Nisan ayında hizmete girmesi hedefleniyor.