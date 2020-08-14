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Gönyeli Belediyesi’nden 65 yaş üzerine ‘Covid-19 Korumalı Tedarik Programı’

Benli: “Amaç; 65 yaş ve üzeri insanlarımızı covid-19 virüsüne karşı güvenceye almak, uluslararası sağlık ve hijyen standartlarında insanlarımıza hizmet sunmak, tedarik programıyla onları korumak.”

14 Ağustos 2020 Cuma 11:25
Gönyeli Belediyesi’nden 65 yaş üzerine ‘Covid-19 Korumalı Tedarik Programı’
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Gönyeli Belediyesi, küresel salgın koronavirüs (Covid-19) tedbirleri için 65 yaş üzerindeki kişilere özel hizmet sunacak. Covid-19 Korumalı Tedarik Programı’ 19 Mart Perşembe günü öğleden sonradan itibaren başlayacak.

“65 yaş üzerindeki dostlarımız, evinizde kalınız biz size hizmet edeceğiz” diyen Gönyeli Belediyesi 1.530 kişi için gerekli önlemleri aldı.

Gönyeli Belediyesi’nin Yaşlılara Hizmet Birimi, 65 yaş üzerindeki kişilere gıda, ilaç ve ihtiyaç malzemelerinin güvenli tedariki için görev yapacak, ihtiyaçlarının gerekli hijyen koşullarında karşılanması için sorumluluk üstlenecek.

“Amaç; 65 yaş ve üzeri insanlarımızı covid-19 virüsüne karşı güvenceye almak” diyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, bu amaçla tele konferans yönetimiyle gerekli tüm planlamaları yaptıklarını belirtti.

Hastaneden ilaç temini de yapılacak

Gönyeli Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla, ilgili kişilerin ilaçlarının temini için de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’yle işbirliği yapacak.

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65 yaş ve üzerindeki kişilere 3 günde bir servis yapılacak şekilde düzenlenen organizasyon çerçevesinde, Gönyeli üç bölgeye ayrıldı.

Üç farklı araç ve sağlık biriminden üç farklı personelin yapacağı dağıtımlarda, siparişler alınarak, yurttaşların gerekli ihtiyaçları da ayaklarına taşınacak.


Hijyene özel önem

Gönyeli Belediyesi, temin sürecinde, Gıda hijyeni uzmanı denetiminde hijyen standartlarını uygulayacak, hem zaman tahdidi hem de dezenfekte işlemleri bu çerçevede yapılacak.

Bakliyat, ekmek gibi poşetli ürünlerin dış yüzeyleri dezenfeksiyon olacak ve özel paketlenecek.

Ayrıca, personel araçlarında hijyen ilaçları olacak, maske, kıyafet ve eldiven kullanılacak.

Tüm bu faaliyetler sırasında 1.5 metre kuralı zorunlu olacak.

Ödemelerin nakit veya kredi kartı ile yapılabileceği de belirtilen açıklamada, tüm bu hizmetlerin 19 Mart 2020 perşembe günü öğleden sonradan itibaren başlayacağı da duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Gönyeli BelediyesiCovid19 Korumalı Tedarik Programı
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