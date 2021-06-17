Gönyeli Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Gönyeli Belediyesi ile Dev-İş, yeni bir yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladı.
Benli, Belediyenin, gerek çalışanının refahını, gerekse Gönyeli halkına hizmeti mümkün olan en iyi düzeyde tutmakta olduğunu kaydederek, Bu süreçte emeği geçen belediye meclisi üyelerine ve sendikaya teşekkür etti.
Dev-İş Genel Sekreteri Koral Aşam’ın ise, çalışma barışı içerisinde toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını ifade ederek, bu anlaşmaya katkı koyan belediye meclis üyelerine ve Başkan Benli’ye teşekkür ettiği aktarıldı.