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Gönyeli Belediyesi’nde hedef “sıfır sel tehdidi”

Gönyeli Belediyesi’nde hedef “sıfır sel tehdidi”

16 Aralık 2019 Pazartesi 11:44
Gönyeli Belediyesi’nde hedef “sıfır sel tehdidi”

BENLİ: “ULUSLARARASI İHALEYLE PLANLANMIŞ VE SON 50 YILLIK EN ŞİDDETLİ YAĞMURLARA GÖRE DİZAYN EDİLEN YOL HARİTAMIZ IŞIĞINDA HEDEFLERİMİZİ ADIM ADIM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Gönyeli Belediyesi’nin “Yağmur Suyu Risk Değerlendirme Raporu” ışığında projelerini sürdürdüğü, sel tehdidine karşı bütünlüklü çözüm arayışı çerçevesinde Gönyeli’de yağmur suyu ana taşıyıcılarına yönelik kapsamlı yatırım başlatıldığı bildirildi.

Gönyeli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gönyeli’nin yağmur suyu drenaj kapasitesini “en üst seviyeye taşıyan” Gönyeli Belediyesi, kentin dört bir yanında ana taşıyıcıların çok önemli bir bölümünü tamamladı. 

BENLİ

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Gönyeli’yi en şiddetli yağmurlardan olumsuz etkilenmeyecek bir sonuca hazırladıklarını belirtti.

Benli, “Uluslararası ihaleyle planlanmış ve son 50 yıllık en şiddetli yağmurlara göre dizayn edilen yol haritamız ışığında hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz” dedi.

Benli ayrıca, yağışlar sonrasında kent içinde sıkıntıyı ortadan kaldıracak ana damarlarda çalışmaların sona yaklaştığını kaydetti.
 
“Kentimiz olağanüstü yağışlardan dahi en alt düzeyde etkilenecek, yurttaşımız herhangi bir risk ya da endişe yaşamayacaktır, bunun için çok çalışıyoruz” diyen Benli, “Yağmur Suyu Risk Değerlendirme Raporu’nu hazırlayan tek belediye olduklarını”, bu raporun işaret ettiği tüm yatırımları tek tek hayata geçirdiklerini vurguladı.

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Yapılan açıklamada, ana taşıyıcılara yapılan yatırımlar şöyle sıralandı:

“Çığ Sokak’tan başlayarak, Atatürk Caddesi boyunca ilerleyen ve Şirinler Sokak’tan dereye ulaştırılan hatta 850 metre ve 100 cm çapında yağmur suyu drenaj yatırımı yapıldı.

Dr. Küçük Bulvarı Kooperatif Kavşağı’ndan başlayarak, Gönyeli Çemberinden dereye ulaştırılan bir diğer yatırım ise 100 cm çapında 1 kilometre uzunluğunda oldu.

Yine ciddi bir taşıma kapasitesine sahip diğer bir ana taşıyıcı da Karşıyaka Sokak’tan başlayarak ve Belediye Bulvarı’nı takip ederek, Kamelya Sokak’tan dereye ulaştırıldı.

Bu yatırım kapsamında 450 metre uzunluğunda, binlik yağmur suyu drenaj hattı döşendi.

Gazi Mustafa Cahit Sokak’tan başlayarak Yeni Kent Ülkü Sokak’tan geçen bir başka ana taşıyıcı, 1,4 kilometre uzunluğunda ve 100 cm. çapında Cinnar Deresi’ne ulaştırıldı.

Gönyeli Belediyesi’ndeki yatırımlar kapsamında bir diğer önemli hat için çalışmalar Gönyeli Şht. Hüseyin Amca Caddesi’nden başladı. Burada 100 cm. çapında başlayan tek hat Yeni Kent ÖYPAŞ Sitesi içerisinden gelen 100 cm. çapındaki bir başka hatla birleşerek, Şimşek Sokak’tan çift hat olarak dereye ulaştırılacak.
 
Tüm bu yatırımların yanı sıra en önemli ve en büyük ana taşıyıcılardan biri Gönyeli İlkokulu’ndan başlayarak, 1,3 kilometre uzunluğunda ve 100 cm. çapında, Uzun Yol Sokak’tan gelen hatla birleşerek, yine çift hat olarak Yeni Kent’ten geçerek Cinnar Deresi’ne ulaştırıldı. Drenaj çalışmasının bu aşamasında toplam 3,6 kilometre uzunluğunda ana taşıyıcı döşendi.

Bu taşıyıcılar, yağışlarla kent içinde biriken ya da özellikle kentin kuzeyindeki yüksek alanlardan gelen yağmur sularının güvenli bir şekilde derelere ulaşmasını sağlayacak.” 

Son Güncelleme: 16.12.2019 15:06
Anahtar Kelimeler:
Gönyeli BelediyesiAhmet Benli
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